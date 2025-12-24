برگزاری آخرین تمرین المحرق پیش از دیدار با استقلال با حضور مدیران ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳ دی از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهر منانه رو در روی تیم المحرق بحرین قرار می‌گیرد. آخرین تمرین بازیکنان دو تیم برای این بازی روز گذشته برگزار شد.

رسانه باشگاه المحرق در این رابطه نوشت: آخرین تمرین رسمی تیم فوتبال المحرق عصر روز سه‌شنبه با حضور گسترده مدیران ورزشی برگزار شد. در این تمرین عبدالرحمن عسکر رئیس اجرایی هیئت عمومی ورزش، خالد بن عبدالعزیز العجمان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره در امور ورزشی و طلال عارف العریفی عضو هیئت‌مدیره باشگاه حضور داشتند تا پیش از دیدار حساس تیم، از بازیکنان حمایت کنند.

تیم فوتبال المحرق چهارشنبه ۲۴ دسامبر در هفته ششم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه به میدان خواهد رفت.

باشگاه المحرق ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از تمامی شخصیت‌ها و نهادهای حامی تیم، تأکید کرد این حضور گسترده بیانگر روحیه همدلی و حمایت ملی است و نشان می‌دهد خانواده ورزش بحرین توجه ویژه‌ای به پشتیبانی از نمایندگان کشور در رقابت‌های برون‌مرزی دارد.