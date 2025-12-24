بابایی: سفر هیئت دولت به استان مازندران در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع نمایندگان استان مازندران به بررسی اولویت‌های زیرساختی استان در آستانه سفر رئیس جمهور به مازندران پرداخت.

بابایی کارنامی با اشاره به اهمیت این نشست گفت: در این جلسه مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های استان مازندران بررسی شد و زیرساخت‌هایی که برای اجرایی شدن نیازمند مصوبه هیئت دولت هستند، شناسایی و اولویت‌بندی شدند.

وی افزود: سفر هیئت دولت به استان مازندران در دستور کار قرار دارد و این جلسه با هدف جمع‌بندی نهایی مطالبات استان برگزار شد. در این نشست، موضوعات مهمی که پیش از این در جلسات مختلف در سطح استان، به‌ویژه در شهر ساری مطرح شده بود، مورد تأکید مجدد قرار گرفت.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از مطالبات اصلی استان شامل تکمیل بیمارستان آیت‌الله طبرسی، پروژه‌های آبرسانی به شهرهای ساری و میاندورود، اجرای مجتمع آبرسانی ساری-میاندورود، پروژه‌های سد زارم‌رود، چهاردانگه و فریم، و تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب شهری ساری هستند که نیازمند توجه ویژه دولت است.

بابایی کارنامی ادامه داد: در این جلسه همچنین درخواست احداث دانشکده گردشگری، میراث فرهنگی و هنر در مرکز استان، دانشکده منابع آب و دانشگاه آب استان در ساری مطرح شد. علاوه بر این، تأسیس دانشگاه جامع فرهنگیان در مرکز استان ساری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه بهداشت، درمان و سلامت مورد تأکید قرار گرفت.

وی در خصوص مسکن نیز گفت: احداث مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی برای اقشار آسیب‌پذیر در ساری و پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه مسکن از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

بابایی کارنامی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد در جریان سفر هیئت دولت، سایر مطالبات از جمله مسیر ساری تا تاکام و محور تاکام به کیاسر به عنوان بخشی از کریدور شمال-جنوب نیز به‌صورت ویژه مطرح و پیگیری شود تا با همکاری دولت، این پروژه‌ها به مرحله اجرا برسد.