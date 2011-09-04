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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

مستند "شا‌ه‌رخ" در بخش مسابقه جایزه بزرگ آوینی

مستند "شا‌ه‌رخ" در بخش مسابقه جایزه بزرگ آوینی

فیلم مستند بلند "شاه‌‌رخ" ساخته وحید زارع‌زاده به بخش مسابقه سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شاه‌رخ" مستندی است درباره‌ زندگی شهید شاهرخ ضرغام مردی با گذشته رازآلود که از نگاه و بیان دوستانش، روایت می‌شود! وی تا پیش از انقلاب، محافظ کلوپ‌های شبانه بود، اما ورود‌ وی به میدان حرفه‌ای کشتی و در نهایت، ماهیت انقلاب‌ اسلامی و دفاع‌مقدس، از او مرد دیگری آفرید تا پایان زندگی‌اش، با سرنوشت مردان بزرگ جبهه گره خورده و سرانجام با فیض شهادت به دیار باقی بشتابد.

عوامل تولید فیلم مستند بلند "شاه‌رخ" به این شرح هستند: کارگردان و تدوینگر: وحید زارع‌زاده، پژوهش و تحقیق: نرگس آبیار و حسین همایونفر، تصویربردار: مسعود مسجدی آرانی، صدا بردار: گلاره کاکاوند، گفتگو: زهرا مشتاق، دستیار تصویربردار: مرتضی نوجوان، مدیر تولید: بهنام ساجدی، تهیه‌کنندگان: حسین همایونفر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی میزبان آثار مستندی با رویکرد اندیشه، آراء و آرمان‌های سیّد شهیدان اهل‌قلم است که از موضوعات بخش مسابقۀ این رویداد، می‌توان به مستندهای اجتماعی آسیب‌نگارانه، مستندهای اشراقی، سیاسی، مقاومت و پایداریِ همسو با تفکر شهید سید مرتضی آوینی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا ملهم از آثار مکتوب وی اشاره کرد.

کد مطلب 1398786

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