به گزارش خبرگزاری مهر، "شاه‌رخ" مستندی است درباره‌ زندگی شهید شاهرخ ضرغام مردی با گذشته رازآلود که از نگاه و بیان دوستانش، روایت می‌شود! وی تا پیش از انقلاب، محافظ کلوپ‌های شبانه بود، اما ورود‌ وی به میدان حرفه‌ای کشتی و در نهایت، ماهیت انقلاب‌ اسلامی و دفاع‌مقدس، از او مرد دیگری آفرید تا پایان زندگی‌اش، با سرنوشت مردان بزرگ جبهه گره خورده و سرانجام با فیض شهادت به دیار باقی بشتابد.

عوامل تولید فیلم مستند بلند "شاه‌رخ" به این شرح هستند: کارگردان و تدوینگر: وحید زارع‌زاده، پژوهش و تحقیق: نرگس آبیار و حسین همایونفر، تصویربردار: مسعود مسجدی آرانی، صدا بردار: گلاره کاکاوند، گفتگو: زهرا مشتاق، دستیار تصویربردار: مرتضی نوجوان، مدیر تولید: بهنام ساجدی، تهیه‌کنندگان: حسین همایونفر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی میزبان آثار مستندی با رویکرد اندیشه، آراء و آرمان‌های سیّد شهیدان اهل‌قلم است که از موضوعات بخش مسابقۀ این رویداد، می‌توان به مستندهای اجتماعی آسیب‌نگارانه، مستندهای اشراقی، سیاسی، مقاومت و پایداریِ همسو با تفکر شهید سید مرتضی آوینی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا ملهم از آثار مکتوب وی اشاره کرد.