به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ایمانی‌پور دبیر نهمین همایش هم‌اندیشی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور، صبح امروز در افتتاحیه این همایش گفت: در این هم‌اندیشی بیشتر به طرح راهکارهای توسعه حضور رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور و کمتر به امور محض اداری و اجرایی خواهیم پرداخت.

وی افزود: با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده برنامه‌های خود را با محوریت تشریح اهداف جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با توجه به تغییر مدیریت و بازتعریف ادبیات مشترک ترتیب داده و با اهتمام به شرایط خاص جهان اسلام در هدف‌گذاری رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به تبادل نظر با رایزنان خواهیم پرداخت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور، ادامه داد: ضمن مروری بر شاخصه‌های تمدن اسلامی در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران و بررسی نقش بیداری اسلامی در سرعت بخشیدن به شکل گیری این مهم، نشست‌هایی تخصصی را در دستور کار داریم. از عناوین این نشست‌ها می‌توان به درآمدی بر راهبردهای بیداری اسلامی و تدوین نقشه راه آن، معرفی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی، گفتمان‌هایی در خصوص ابعاد مؤلفه‌های این تمدن و تشریح پیش‌نویس سند ملی توسعه روابط فرهنگی بین المللی اشاره کرد.



دبیر همایش هم‌اندیشی رایزنان فرهنگی کشور، در ادامه گفت: همچنین ملاقات‌هایی با مقامات کشور چون مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و رؤسای دستگاه های فعال در روابط فرهنگی در روزهای آتی خواهیم داشت و همچنین نشست‌هایی موضوعی درون سازمانی با معاونت بین الملل، فرهنگی و پژوهشی برگزار خواهیم کرد.



ایمانی‌پور افزود: در برنامه‌های جنبی این همایش به بررسی ابعاد مختلف تمدن نوین اسلامی چون حوزه علم و فناوری که با برقراری غرفه‌هایی به عرضه محصولات می‌پردازند، خواهیم پرداخت. همچنین در نشست‌هایی مشکلات کاری نمایندگان بررسی می‌شود و با بررسی طرح‌های ماندگار از رایزنان فعال در 15 حوزه تقدیر به عمل می‌آید.