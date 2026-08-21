بهروز ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای بالای این دانشگاه در حوزه آموزش عالی، اظهار داشت: دانشگاه آزاد ایلام با ۱۰ هزار دانشجو، بیش از ۴۰ درصد بار آموزش عالی استان را بر عهده دارد و این ظرفیت، نشان از جایگاه ویژه این دانشگاه در نظام آموزشی استان دارد و توسعه رشتههای تحصیلی متناسب با نیازهای منطقه، یکی از اولویتهای اصلی این دانشگاه محسوب میشود.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار قرار گرفته و پیگیریهای لازم برای آن در حال انجام است، توسعه رشتههای پزشکی و پیراپزشکی به ویژه راهاندازی رشته پزشکی در استان است و با توجه به نیاز مبرم منطقه به نیروی متخصص در حوزه سلامت، تلاش میشود تا با همکاری و پیگیریهای مستمر در حوزه وزارت بهداشت، مجوز راهاندازی این رشته اخذ شود تا دانشجویان ایلامی بتوانند بدون نیاز به مهاجرت به سایر استانها، در رشته پزشکی تحصیل کنند.
رئیس دانشگاه آزاد ایلام با تأکید بر اینکه راهاندازی رشته پزشکی، گامی مؤثر در جهت رفع کمبود نیروی متخصص در حوزه سلامت استان خواهد بود، تصریح کرد: این اقدام، علاوه بر کاهش رفت و آمد دانشجویان به سایر استانها، زمینهساز ارتقاء سطح خدمات درمانی در منطقه نیز خواهد شد و امیدوار است که با همراهی و حمایت مسئولان استانی و کشوری، شاهد تحقق این هدف مهم در آیندهای نزدیک باشیم و بتوانیم رشته پزشکی را در کنار سایر رشتههای پیراپزشکی در استان راهاندازی کنیم.
وی در پایان با اشاره به نقش دانشگاه آزاد در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای استان، خاطرنشان کرد: این دانشگاه، همواره در تلاش است تا با ارائه رشتههای متنوع و کاربردی، پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی استان باشد و توسعه رشتههای پزشکی، یکی از گامهای اساسی در این مسیر است و امیدوار میرود با تحقق این مهم، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نظام سلامت و آموزش عالی در استان ایلام باشیم.
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