همایش ملی «مطبوعات محلی ایران» در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

اله ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همایش ملی «مطبوعات محلی ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی و امروز» با رویکرد علمی و پژوهشی و با هدف بررسی نقش مطبوعات محلی در ثبت تاریخ، فرهنگ، جامعه و تحولات مناطق مختلف برگزار می‌شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان افزود: محورهای همایش شامل مطبوعات محلی و سیاست، فرهنگ، جامعه، اقتصاد، حقوق، علم، تاریخ و روزنامه‌نگاری است و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را در این زمینه‌ها به دبیرخانه ارسال کنند.

وی گفت: اختتامیه همایش هم‌زمان با روز پژوهش، ۲۵ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد و مقالات برگزیده با حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در قالب مجموعه‌ای منتشر می‌شود.

ذاکر با اشاره به ظرفیت ارزشمند مطبوعات قدیمی استان، از اصحاب رسانه و پژوهشگران خواست با ارائه مقالات و اسناد و نشریات قدیمی، در ثبت و حفظ میراث مطبوعاتی سیستان و بلوچستان مشارکت کنند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان گفت: از جمله اهداف این همایش، شناسایی و گردآوری نشریات قدیمی و اسناد پراکنده مطبوعاتی است؛ چراکه بخشی از این میراث در آرشیوهای شخصی و محلی نگهداری می‌شود و دسترسی به آن دشوار است. پژوهش‌های ارائه‌شده می‌تواند به تکمیل تاریخ مطبوعات محلی و حفظ بخشی از حافظه تاریخی استان کمک کند.