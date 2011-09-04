تاریخ اندلس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بخشی از تاریخ حکومت مسلمانان بر سرزمین اسپانیا را مورد مطالعه قرار داده است. در واقع بازه زمانی این کتاب از زمان فتح اندلس در سال 711 میلادی آغاز می‌شود و تا دوران خلافت عبدالرحمن را دربرمی‌گیرد. عبدالرحمن بنیانگذار خلافت اموی در اندلس است.

در واقع این بازه زمانی دوران ابتدایی خلافت مسلمانان در اندلس است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هیچ متنی عربی که به بررسی این دوره در اندلس پرداخته باشد وجود ندارد.

این دوره یکی از ادواری است که در مورد موضوعات مختلف مطرح در آن بحث و مجادله‌های زیادی وجود دارد. اصل این کتاب در سال 1867 توسط یکی از اسلام شناسان مطرح به نگارش در آمده است.

در واقع در اثر کنونی مواردی به بخشهای قبلی کتاب اضافه شده است. پیوستها، نقشه و یادداشت از بخشهایی هستند که به این اثر اضافه شده است.

در واقع اثر این حسن را دارد که موارد و ملاحظاتی که در طول سالیان پس از انتشار، متوجه کتاب بوده را مورد توجه قرار داده است.

این کتاب با عنوان "تاریخ ابتدایی اندلس" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.