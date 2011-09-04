تیم های ایرانی در المپپیاد نجوم موفق به کسب 10 مدال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن جمالی - معاون دانشپژوهان جوان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان با اعلام این خبر افزود: پنجمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با حضور 27 تیم در لهستان برگزار شد.
وی افزود: در این رقابتها یک مسابقه گروهی نیز برگزار شد که تیمهای ایران رتبه دوم را کسب کردند. البته این مسابقه در دو دوره گذشته المپیاد جهانی نجوم مدالی در بر نداشت اما از امسال به برگزیدگان مدال اعطا شد.
جمالی گفت: تیم "الف" (رسمی) دانش آموزی پنجمین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک ایران متشکل از احسان عابدی و علی فهیمنیا به مدال نقره و اصلان نور قاسمی، رامتین کرامتی و پرهام پرسنده خیال به مدال برنز دست یافتند.
وی خاطرنشان کرد: علی اکبر کاوهای تنها دانش آموز ایرانی بود که در این رقابتها موفق به کسب مدال طلا شد و سایر اعضای تیم "ب" (مهمان) از جمله آریان هاشمی و بهنام پورقاسمی موفق به کسب مدال نقره و محمد بیاضی و مهدی سلیمانیفرد نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.
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