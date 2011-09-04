بدهیهای سازمان اتوبوسرانی شیراز باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسن شاهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که "عدم افزایش نرخ کرایه اتوبوس ها در شیراز چه تاثیراتی خواهد داشت"، افزود: بزرگترین مشکل امروز اتوبوسرانی در شیراز عدم کمک دولت و پرداخت تفاوت سوخت بعد از طرح هدفمندی یارانه هاست.

وی ادامه داد: طی این مدت نارضایتی رانندگان و بهره برداران که آنها هم جزئی از این جامعه هستند را شاهدیم زیرا سختی کار و ناتوانی در تامین نیازها باعث بی رغبتی رانندگان شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه مسائل مالی مشکلات خدمات رسانی را نیز به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: عدم افزایش کرایه اتوبوس به طور یقین در نوع خدمات رسانی به مردم نیز تاثیرگذار خواهد بود زیرا نظافت و رسیدگی به وسیله نقلیه هزینه هایی را به همراه دارد که باید به گونه ای تامین شود.

حسن شاهی با اشاره به تامین مالی از جانب شهرداری شیراز نیز گفت: با توجه به اینکه توان مالی شهرداری شیراز محدود است، نمی توان توقع جبران تمامی کمبودها را از شهرداری داشت گر چه طی این مدت نیز در حد توان کمکهایی به سازمان اتوبوسرانی شیراز شده است.