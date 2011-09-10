رحمت الله بنار در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه تاسیس صندوقی جدید برای کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی گفت: برای ایجاد یک صندوق جدید طرح هایی ارائه شده است تا هنگامی که کشاورز در تنگناهای مالی قرار دارد از این صندوق تسهیلاتی به تعاونی ها ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان در تنگناهای مالی به اجبار محصولات خود را به قیمت نازل به دلالان می فروشند، افزود: تعاونی ها می توانند با استفاده از این تسهیلات، محصولات را به قیمت مناسب از کشاورزان خریداری کنند تا ضمن آنکه منافع کشاورزان تامین می شود بازار هم با نوسانات قیمتی روبرو نشود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی کشاورزی درباره ارائه تسهیلات از سوی دیگر سازمان ها، گفت: واحدهای اعتباری در تعاون روستایی وجود دارند که وظیفه آنها اعتبار دهی به بهره برداران کشاورزی در قالب تسهیلات است اما این اعتبارات جوابگوی هزینه ها نیست.

وی با اشاره به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی بیان کرد: برای سرمایه گذاری های این بخش در سطح کلان، این صندوق اعتباراتی را در اختیار بهره برداران قرار می دهد همچنین صندوق ضمانت تعاون هم در بخش تعاون از این شرکت های تولیدی حمایت می کند.

بنار افزود: تعاونی ها برای خرید محصولات و عرضه آنها به بازار از اعتبارات این صندوق ها استفاده می کنند.