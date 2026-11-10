به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حادثه‌ای به دلیل اختلافات خانوادگی در روستای زاغ بخش سیمکان شهرستان جهرم، یک زن جوان باردار جان خود را از دست داد و مادر وی نیز مصدوم شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، در جریان آن حادثه، فرد ضارب با استفاده از سلاح گرم همسر خود را هدف قرار داد.

در این حادثه، زن جوان به همراه جنین خود جان باخت و مادر وی نیز از ناحیه کتف مجروح و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز پزشکی منتقل شد.

همچنین پس از وقوع حادثه ضارب از محل حادثه متواری شده است.

لازم به ذکر است موضوع این حادثه از سوی مسئولان انتظامی و امنیتی در حال پیگیری بوده و تلاش‌ها برای دستگیری فرد ضارب ادامه دارد.