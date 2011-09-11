لزوم مرمت مدارس تاریخی یزد/ 50 میلیون تومان برای مرمت سه مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بناها و ساختمانهای جدید و امروزی هنوز تحصیل در مدارس قدیمی و تاریخی که اغلب آنها توسط معماران ماهر و هنرمند و با استفاده از خشت و گل احداث شده، جذابیت‌های خاص خود را دارد و دانش‌ آموزان را جذب خود می ‌کند.

مدارس تاریخی موجود در یزد تا دوره پهلوی عموما در راسته اصلی بازار شکل گرفته‌اند و بعضا در مرکز محلات احداث شده که کارکردی فرامحله‌ ای داشته و سبک و سیاق معماری اسلامی در طراحی و اجرای آن استمرار یافته است.

اما با شروع دوره پهلوی و در دو دهه نخستین آن تحت تاثیر فرهنگ پیش از اسلام و اندیشه بوم ‌گرا که در سال 1313 به موازات تجددطلبی، عربیت زدایی، روابط گرم با آلمان نزج گرفته مدارسی مثل دبیرستان ایرانشهر، مدرسه مارکار، مدرسه کیخسروی، مدرسه مهرنرسی آباد، مدرسه اله آباد زارچ و تعدادی دیگر شکل می‌ گیرد که تب احیای عظمت ایران باستان عمدتا در بناهای این سبک به چشم می‌ خورد.

کلنگ مدرسه ایرانشهر در سال 1315 شمسی به زمین زده شد و در آبانماه 1317 مورد بهره برداری قرار گرفت و طراح و معمار آن "آندره گدار" فرانسوی است.

این مدرسه در زمینی به مساحت 20500 متر مربع در جبهه شمالی خیابان ایرانشهر و به فاصله اندکی از میدان شهید بهشتی واقع شده است.

ساختمان اصلی U شکل طراحی شده و 3500 مترمربع مساحت دارد که حدود دو سوم آن دو طبقه و بقیه یک طبقه است.

مصالح بکار رفته در ساختمان مدرسه عبارتند از آجر، کاهگل، گچ، سنگ و کاشی. کف حیاط نیز با آجر فرش شده که علاوه بر مقاومت فشاری قابل توجه به دلیل تخلل، رطوبت را نیز تاحدی در خود نگه می‌ دارد.

در پای دیوارها از ازاره سنگی استفاده شده تا در مقابل ضربه و رطوبت مقاومت بیشتری داشته باشد.

مجموعه مارکار نیز شامل دبیرستان، مدرسه راهنمایی، پرورشگاه، برج ساعت در انتهای خیابان دهم فروردین و ابتدای خیابان آیت الله کاشانی و در مجاورت محله ملا فرج الله، محله تل، اکبرآباد و تقاطع خیابانهای بسیج و شهید منتظر قائم به لحاظ موقعیت شهری قرار دارد.

تاریخ احداث مجموعه 1313 شمسی است که به همت بانی "پشوتن مارکار" و معماری "برزو سهراب" انجام گرفت.

طرح ساختمان مجموعه توسط مهندس برزو در دو قسمت تهیه شده است، قسمت اول آموزشگاه (دبستان) مدرسه راهنمایی، دبیرستان و سمت دوم پرورشگاه.

سقف کلی قسمتهای ساختمان ضربی ساده و مصالح بکار رفته خشت و گل با انجام مهاربندی میله گرد در قسمتهایی که خطر رانش پایه‌ های موجود بوده است.

مدرسه آله آباد زارچ در شهر زارچ که جزئی از شهرستان یزد است و در مجاورت خیابان امام این شهر و در محله اله آباد که از محله ‌های زرتشتی نشین زارچ است، واقع شده است.

تاریخ احداث بنا 1317 شمسی است و شامل یک سالن مرکزی به قرینه هر طرف سه کلاس بنا شده و ورودی سالن ابتدا به یک ایوان می‌ رسد که دو اتاق کوچک در دوسوی ایوان به قرینه ساخته شده است.

در مجموع مدرسه اله آباد ساختمانی ساده دارد.

دبیرستان ایرانشهر و مدرسه مارکار در قالب قرارداد مشارکتی هر کدام به مبلغ 10 میلیون تومان مرمت می‌ شوند.

مرمت جداره و نمای آجری جبهه شمالی مدرسه مارکار و آجرفرش حیاط دبیرستان ایرانشهر در اولویت قرار دارند.

مدرسه اله آباد زارچ نیز در قالب قرارداد پیمانکاری به مبلغ 40 میلیون تومان مرمت دیوارهای حیاط، رنگ آمیزی در و پنجره، سبک سازی پشت بام، کاهگل و آجر فرش پشت بام، تخریب ساختمانهای الحاقی، کاشی کاری بدنه آبدارخانه و سرامیک کف آن به پایان رسیده است.