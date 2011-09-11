تداوم کابل برگردانها در تهران/ احتمال اختلال در 9 مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات ملت، شهید دستغیب، ولیعصر، شهید منتظری، شهید حق شناس، شهید محلاتی، امامت، استقلال و شهیدان لطفی از فردا 21 شهریورماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات ملت با پیش شماره های 3390 الی 3395، 3311 و 3397 در محدوده خیابان ناصرخسرو و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های 2270 الی 2275 در محدوده خیابانهای شهرداری، بازار تجریش و پاساژ میری به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ولی عصر نیز با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7765 در محدوده خیابانهای شهید ناطقی، مجاهدین اسلام، بهنام و شهید کاظمی و در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های 5590 الی 5593 و 5595 الی 5597 در محدوده خیابانهای شهید نفری، اتوبان شهید آوینی، پیلغوش و ورامین به مدت 3 روز با اختلال مواجه خواهد بود.

در مرکز مخابرات شهید حق شناس نیز مشترکان دارای پیش شماره های 4470 الی 4476 در محدوده اتوبان شهید همت، میلاد چهارم، میدان ساحل و قائم 12 و مشترکان مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2244 الی 2248 در محدوده بلوار ارتش، اوشان، 20 متری شهرک دانشگاه، عرب حلوایی و سرو به مدت 72 ساعات با اختلال در برقراری ارتباط روبرو خواهند بود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات امامت نیز با پیش شماره های 7740 الی 7743، 7746 الی 7748، 7715 الی 7717 و 7798 در محدوده خیابان های شهید رستگار صولتی، 41/8، هشتم نیروی هوایی، مسیل منوچهری و مرکز مخابرات شهیدان لطفی با پیش شماره های 534 و 535 در محدوده روستای وینه و آدران از توابع جاده چالوس به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2202، 2205، 2265، 2266 و 2621 نیز از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.