کاهش 49 درصدی تلفات تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی با اشاره به فوت 21 نفر براثر حوادث رانندگی در جاده‌های آذربایجان غربی، افزود: 41 نفر نیز در سال گذشته براثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌ اند که در این زمینه آمار افراد فوت شده با کاهش 49 درصدی مواجه بود.

وی با بیان اینکه این در حالی است که طی این مدت افزایش 17 درصدی تصادفات جرحی در جاده‌های آذربایجان غربی گزارش شده است، بیان داشت: همچنین برای متخلفان 388 هزار و 363 برگه جریمه توسط ماموران صادر شده است.

ایمن‌سازی 27 مدرسه حاشیه جاده ‌‌ای در آذربایجان غربی

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تعداد تیمهای گشت نامحسوس در سطح جاده های استان خبر داد و گفت: تعداد تیمهای گشت نامحسوس پلیسراه استان در اجرای طرح تابستانی از 18 تیم به 28 تیم افزایش یافته است.

سعیدی با اشاره به اجرای طرح آموزش همگانی ترافیک در سطح روستاهای آذربایجان غربی توسط کارشناسان ترافیک نیروی انتظامی، اظهار داشت: با اجرای این طرح زمینه آشنایی بیشتر روستاییان با علائم راهنمایی و رانندگی فراهم شده است.

این مسئول از ایمن سازی 27 مدرسه حاشیه جاده های آذربایجان غربی طی امسال خبر داد و افزود: از سال 85 ایمن‌سازی 150 مدرسه برنامه ریزی شده بود که تا کنون از این تعداد عملیات ایمن سازی با مشارکت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در 90 مدرسه انجام شده است.