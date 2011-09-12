200 میلیون ریال برای ساخت دو خانه عالم در املش اختصاص یافت

حجت الاسلام محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این خانه عالم های در دو روستای محروم شهرستان املش به نام هلوسرا البرز ساخته می شوند، افزود: این شهرستان دارای سه باب خانه عالم است.

وی همچنین از برگزاری جشن نخستین سالگرد تأسیس مؤسسه قرآنی فجر در املش خبرداد و اظهارداشت: پرداختن به برنامه های قرآنی از اولویت های کاری اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان است.

سرپرست تبلیغات اسلامی املش گفت: پیاده شدن معارف الهی و اسلامی در جامعه عامل نزول برکات الهی است که باید به این مهم توجه ویژه شود.

وی در ادامه از توزیع ماهنامه چند رسانه ای" امیربیان " بین روحانیان املش اشاره کرد و افزود: ماهنامه چند رسانه‌ ای امیر بیان با هدف غنا بخشی محتوایی و آموزشی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیان و مبلغان و متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان توزیع شد.

امیری یادآورشد: این نشریه برای استفاده در شبکه تبلیغی و فرهنگی روحانیون مستقر، طرح هجرت، مبلغان و مبلغات درسطح شهرستان توزیع شده است.