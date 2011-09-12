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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

200 میلیون ریال برای ساخت دو خانه عالم در املش اختصاص یافت

200 میلیون ریال برای ساخت دو خانه عالم در املش اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان املش از اختصاص 200 میلیون ریال برای ساخت دو خانه عالم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این خانه عالم های در دو روستای محروم شهرستان املش به نام هلوسرا البرز ساخته می شوند، افزود: این شهرستان دارای سه باب خانه عالم است.
 
وی همچنین از برگزاری جشن نخستین سالگرد تأسیس مؤسسه قرآنی فجر در املش خبرداد و اظهارداشت: پرداختن به برنامه های قرآنی از اولویت های کاری اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان است.
 
سرپرست تبلیغات اسلامی املش گفت: پیاده شدن معارف الهی و اسلامی در جامعه عامل نزول برکات الهی است که باید به این مهم توجه ویژه شود.
 
وی در ادامه از توزیع ماهنامه چند رسانه ای"  امیربیان " بین روحانیان املش اشاره کرد و افزود: ماهنامه چند رسانه‌ ای امیر بیان با هدف غنا بخشی محتوایی و آموزشی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیان و مبلغان و متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان توزیع شد.
 
امیری یادآورشد: این نشریه برای استفاده در شبکه تبلیغی و فرهنگی روحانیون مستقر، طرح هجرت، مبلغان و مبلغات درسطح شهرستان توزیع شده است.
کد مطلب 1405104

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