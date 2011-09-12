عالم شیعه نیجریه خواستار توجه جدی پیروان اهل بیت(ع) به آفریقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ ابراهیم زکزاکی" روحانی شیعه نیجریه ای در پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران، به بررسی وضعیت مکتب اهل بیت (ع) در آفریقا پرداخت.

وی مکتب اهل بیت (ع) در آفریقا را دارای تاریخچه ای کهن و با پشتوانه ارزیابی کرد و گفت: به عنوان مثال "ادریسیون" که از نوادگان امام مجتبی (ع) بودند سالها در مراکش حکومت کردند و حکومت خود را در شمال و غرب آفریقا گسترش دادند اما پس از چندی این سلسله از بین رفت.



این عالم شیعی اهل نیجریه با تأکید بر این که پیش از ورود استعمارگران به قاره آفریقا، اسلام در این قاره وجود داشت گفت: اواخر قرن 19 استعمارگران وارد آفریقا شدند و پس از مدتی، مبارزه برای استقلال در این قاره آغاز شد که در این مبارزات می توان رگه های ایدئولوژیک را یافت.



شیخ ابراهیم زکزاکی به جمله ای از "نلسون ماندلا" اشاره کرد و گفت: نلسون ماندلا درباره تأثیر اسلام بر مبارزات استقلال طلبانه در آفریقا می گوید « مبارزه در آفریقای جنوبی ممکن نبود مگر با وجود مسلمانان».



وی با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی در ایران در 1357 تصریح کرد: انقلاب اسلامی دنیا را تکان داد و باعث شد مردم و به ویژه شیعیان نگاهشان به دین تغییر کند و این مسئله سبب شد آفریقا به دنبال بازگشت به ریشه های اصلی خود برود.



این عالم شیعی افزود: با توجه به این که ریشه‏های اصلی در آفریقا به تعلیمات اهل بیت (ع) بر می‏گردد، انقلاب اسلامی باعث شد این تعلیمات در نیجریه نیز الهام بخش و تاثیرگذار شود.



شیخ ابراهیم زکزاکی با اشاره به آمار شیعیان در نیجریه آن را قابل توجه دانست و افزود: هشت سال پیش در مراسم عاشورا براساس برآورد دولت نیجریه چهار میلیون شیعه حضور داشتند و این موضوع بیانگر تأثیر غیرقابل انکار شیعیان در این کشور است.



شیخ ابراهیم زکزاکی ابراز امیدواری کرد که مردم آفریقا بتوانند در سایه تعالیم اهل بیت (ع) در مقابل قدرت‏هایی که به دنبال چپاول ثروت آفریقا هستند ایستادگی کنند.