به گزارش خبرنگار مهر، براساس بررسی های انجام شده با وجود سابقه 100 ساله‌ مطبوعات در استان همدان به سبک و سیاق رسانه‌های جمعی امروزی، هنوز حوزه کاری مطبوعات استان همدان یک ابزار فرهنگی جدید محسوب می‌شود که نوع و شیوه عملکردی آن در حال گذر از سنت به دوران جدید و امروزی است.

اما حوزه مدیریت مطبوعات استان در همان نگاه اول سنتی و غیرحرفه‌ای خود باقی مانده است که خود باعث شده گام‌های چندان محکمی از سوی نشریات استان در ایفای رسالت‌های اصلی آن برداشته نشود و تجربه‌ای حرفه‌ای و مستقل با نگاه مشترک شکل نگیرد.

عدم آشنایی با شرایط فرهنگ بومی و محلی منطقه‌، ضعف مالی نشریات، فقدان یک ساختار متصله اداری برای نشریه علاوه بر این که حوزه مطبوعات استان همدان را با بحث اشتغال‌زایی و درآمد به چالش کشانده است، خود سبب شده که اهمیت این مباحث در مطبوعات استانی، مفهوم واقعی پیدا نکند.

35 دفتر خبری فعال در همدان وجود دارد

براساس آخرین آمار در خصوص وضعیت خبرنگاران در استان همدان چنین عنوان شده که خانه مطبوعات استان همدان با 380 عضو از خبرگزاری ها، روزنامه های سراسری و محلی استان، فعالیت خود را به طور رسمی از سال 79 آغاز کرده است و 35 دفتر خبری فعال در سطح استان همدان وجود دارد.

یک کارشناس مطبوعات استان همدان با بیان اینکه 30 نشریه شامل 20 نشریه عمومی و 10 نشریه تخصصی در این استان فعال است، اظهار داشت :10 نشریه به صورت تخصصی متعلق به ادارات، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها هستند.

محسن محقق گفت: از این تعداد دو مورد روزنامه، 9 هفته نامه، 7 مورد دو هفته‌نامه، 2 ماهنامه، 10 فصلنامه و دوفصلنامه و سالنامه هستند.

وی بیان داشت: این نشریات در همدان و در شهرستان‌های ملایر، نهاوند، تویسرکان و کبودرآهنگ منتشر می‌شوند.

در میان نشریات محلی استان همدان، روزنامه "همدان پیام " با سابقه فعالیت بیش از7 سال جایگاه ویژه ای در بین مطبوعات استان همدان دارد و بنا به گفته مدیرمسئول این نشریه، از سال 83 با سفر مقام معظم رهبری به استان همدان مجوز نشریه همدان پیام با ترتیب انتشار هفتگی از هیئت نظارت دریافت شد.

در دهه فجر بهمن 83 چاپ هفتگی این نشریه آغاز و در سال 85 به صورت سه شماره در هفته در سال 86 به صورت روزنامه انتشار منظم خود را آغاز کرد.

در ابتدای کار تعداد نیروهای فعال در این رسانه پنج نفر و در حال حاضر با احتساب نیروهای فعال در چاپخانه پیام رسانه که بخشی از روزنامه همدان پیام محسوب می شود، جمع نیروها به بیش از 120 نفر افزایش یافته است.

چاپخانه پیام رسانه امکان انتشار نشریات محلی استان های غرب کشور را داراست

مدیران و مسئولان این روزنامه در سال 89 اولین چاپخانه رول بخش خصوصی در غرب کشور را راه اندازی کردند تا ضمن کاهش هزینه چاپ برای روزنامه همدان پیام و نشریات محلی پنج استان غرب کشور،به بهبود سرعت توزیع نشریات محلی و ارتقا کیفیت چاپ نیز کمک شده باشد.

این نشریه حضور مستمر در پنج دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات تهران را داشته و رتبه های خوبی در کشور به دست آورده و همواره به عنوان یک رسانه پیشرو و حرفه ای فعالیت کرده است.

انتشار منظم هفتگی ضمیمه شاپره برای کودکان و نوجوانان و ضمیمه تحلیلی آموزشی پیام آدینه در روزهای پنج شنبه و انتشار منظم نیازمندی ها در هر روز باعث شده میانگین صفحات روزنامه بیش از 20 صفحه در روز باشد.

در گفتگو با مدیر مسئول روزنامه همدان پیام، وی در توضیح وضعیت مطبوعات محلی در همدان، اظهار داشت: از نظر کیفیت و کمیت روزنامه های محلی استان های غرب کشور به دلیل درگیر بودن در هشت سال دفاع مقدس به مراتب رشد کمتری نسبت به استان های مرکزی کشور داشته اند.

نصرت الله طاقتی احسن کمبود نیروی حرفه ای و متخصص، ضعیف بودن بخش خصوصی در استان های غرب کشور، اتکا رسانه های محلی به آگهی های دولتی، چندشغله بودن مدیر مسئولان و سردبیران نشریات محلی، هزینه بالای توزیع در کنار فروش پایین و اشتراک گیری کم از سوی ادارات و عدم تثبیت نشریات محلی در سبد کالای خانوارها باعث شده این دسته از مطبوعات محلی با اقبال کمتری مواجه شوند.

مطبوعات همدان برای کاهش دغدغه های مالی به حوزه رپرتاژ روی آورده اند

طاقتی ادامه داد: مطبوعات همدان برای کاهش دغدغه های مالی به حوزه رپرتاژ روی آورده اند و و انتقاد نکردن از عملکرد مدیران از سوی آنها باعث شده تا در نزد مردم جایگاه ضعیفی داشته باشند.

وی ادامه داد: نپرداختن به موضوعات اجتماعی و دغدغه ها ومشکلاتی که مردم با آنها روبرو هستند، نبود تشکیلات منسجم برای حمایت از فعالان این عرصه از جمله تشکلات خانه مطبوعات، جامعه خبرنگاران، انجمن خبرنگاران و .. باعث شده تا وحدت رویه ای در بین رسانه های غرب کشور در حد قابل قبولی بوجود نیاید.

مسئولان فرهنگی همدان در ارتقاء کیفیت و کمیت مطبوعات محلی کم لطفی کرده اند

وی در خصوص میزان حمایت مدیران از رسانه های محلی استان همدان اظهار داشت: مسئولان فرهنگی استان همدان در حد انتظار نتوانسته اند به ارتقاء کیفیت و کمیت مطبوعات محلی کمک کنند و اگر هم تک ستاره های موفقی وجود دارند ماحصل تلاش ها و فعالیت های فعالان رسانه ها است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر مطبوعات همدان در مقایسه با مطبوعات غرب کشور از نظر کمیت و کیفیت یک سر و گردن بالاتر هستند، گفت: اما این راضی کننده نیست و باید برای کمک به بهبود کیفیت و کمیت مطبوعات تلاش کرد.

وی گفت: باید تعدادی از ادارات و نهادهای مرتبط از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه ها، مرکز فنی و حرفه ای و تشکل های مرتبط در حوزه های مختلف ورود پیدا کرده و به آموزش و تربیت و تامین نیروی انسانی و آشتی بین مردم و رسانه های محلی و افزایش فرهنگ مطالعه کمک کنند.

وی در خصوص تبحر نقد نویسان و تحلیلگران رسانه های محلی در همدان با بیان اینکه انتظار از اصحاب رسانه استان بیشتر از اینهاست، گفت: نبود مطالعه کافی، اطلاعات کم خبرنگاران و نویسندگان و عدم استقبال از شیوه های نوین خبر نویسی از ضعفهایی است که باید جامعه خبری استان همدان نسبت به رفع آن اقدام کنند.

تنها 30 درصد اشتراک پرتیراژترین روزنامه همدان به ادارات اختصاص دارد

وی در خصوص حمایت نهادهای فرهنگی استان همدان در خصوص افزایش اشتراک روزنامه ها و نشریات توسط ادارات دولتی در همدان، گفت: متاسفانه این امر با استقبال روبرو نیست و به عنوان نمونه در خصوص روزنامه همدان پیام با تیراژ 10 هزار نسخه در روز، تنها 30 درصد اشتراک ها به ادارات دولتی اختصاص دارد.

طاقتی با تاکید بر اینکه استان همدان تنها استانی است که توزیع مشترکین خود را متمرکز کرده است، گفت: در استان همدان با تشکیل صنف توزیع، ضمن کاهش هزینه ها توزیع روزنامه به مشترکین انجام می شود.

وی انتشار دو روزنامه منظم و چندین هفته نامه رنگی منظم را از توانمندی های این استان برشمرد و گفت: برگزاری تورهای بازدید از رسانه ها داخلی کشور قدمی در راستای ارتقا کیفیت رسانه های محلی خواهد بود.

با این تفاسیر پرواضح است که بسترسازی برای گسترش نهادهای صنفی و حرفه‌ای در عرصه مطبوعات و ارتقا و گسترش زیرساخت‌های بخش مطبوعات استان همدان شامل توزیع، چاپ، تهیه و تولید و عوامل غیرمستقیم مرتبط با نشریات در ارتقا وضعیت مطبوعات همدان نقش مهمی دارد.

از سوی دیگر مشخص است که افزایش جایگاه ارتباطات و رسانه و تبیین آن‌ها در توسعه و اقتصاد مطبوعات، آموزش و به کارگیری نیروهای متخصص و توجه به حوزه‌های دیگر مطبوعات همچون طراحی، صفحه‌آرایی، خبر نویسی و اطلاع‌رسانی به هنگام نقش عمده‌ای در ارتقاء وضعیت نشریات و جایگاه آنها خواهد داشت که این امر نیازمند حمایت مسئولان فرهنگی است.

کمبود نیروی حرفه ای و متخصص، اتکا رسانه های محلی به آگهی های دولتی، اشتراک گیری کم از سوی ادارات و عدم تثبیت نشریات محلی همدان در سبد کالای خانوارها باعث شده تا مطبوعات محلی همدان با اقبال کمتری مواجه شوند.