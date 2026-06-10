به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن قدردانی از نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان به حوزه رسانه، اظهار کرد: توجه ویژه به جایگاه رسانه، نشان‌دهنده درک صحیح از نقش این حوزه در مسیر توسعه و پیشرفت استان است.

وی با اشاره به مجاهدت‌های تاریخی اهالی رسانه، افزود: خبرنگاران و عکاسان خبری همواره در بزنگاه‌های تاریخی، از دوران دفاع مقدس تاکنون، نقشی ماندگار در ثبت وقایع و روایت حقیقت ایفا کرده‌اند که شایسته تکریم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان رسانه‌ها را حلقه اتصال حاکمیت و مردم دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها با انتقال دغدغه‌های جامعه و انعکاس اقدامات مدیران اجرایی، باری بزرگ از دوش دستگاه‌های دولتی برمی‌دارند و این مسئولیت خطیر نیازمند حمایت‌های جدی‌تر و هدفمندتر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اقتصادیِ گریبان‌گیر رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از رسانه‌های استان به دلیل مشکلات اقتصادی با چالش‌های معیشتی و ساختاری مواجه‌ هستند و متأسفانه در مواردی مطالبات رسانه‌ها از دستگاه‌های اجرایی بابت حق اشتراک و هزینه‌های انتشار آگهی‌های دولتی پرداخت نشده است.

جوادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان خواست تا پرداخت مطالبات رسانه‌ها را در اولویت برنامه‌های مالی خود قرار دهند و تأکید کرد: اگر امکان افزایش میزان اشتراک نشریات وجود ندارد، انتظار می‌رود حداقل مطالبات جاری رسانه‌ها در زمان مقرر تسویه شود تا این مجموعه‌های خودگردان دچار وقفه در فعالیت نشوند.

وی با ارائه آماری از اقدامات حمایتی، افزود: در سال گذشته ۱۰۷ میلیارد ریال آگهی دولتی در استان توزیع شده که ۷۰ درصد آن به رسانه‌های بومی و ۳۰ درصد به نشریات سراسری اختصاص یافته و مبلغ 2 میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال یارانه نیز میان ۱۹ رسانه استان توزیع شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با ناکافی دانستن این حمایت‌ها نسبت به هزینه‌های سنگین فعالیت‌های رسانه‌ای، بر لزوم ارتقای بسته‌های حمایتی تأکید کرد.

وی در پایان سخنان خود، رفع محدودیت‌های اینترنتی برای خبرنگاران و رسانه‌ها را یکی از مطالبات مهم این قشر برشمرد و خاطرنشان کرد: تسهیل فعالیت‌های حرفه‌ای و تسریع در دسترسی به فضای اینترنت برای فعالان رسانه‌ای، ضرورتی برای ارتقای کیفی اطلاع‌رسانی در استان است.