عطا پورشیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشارکت و همکاری جوامع محلی در اجرای پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون آن چنین پروژه ای محقق نمی شود.

وی مهمترین دلیل اصلی تخریب محیط زیست راعامل انسانی عنوان کرد و گفت: جلوگیری از این مسئله نیازمند تلاشهای فرهنگی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی و آموزشی است.

پورشیرزاد همچنین از منطقه ای شدن محدوده مطالعاتی پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس در این استان خبر داد و اظهار داشت: پیش از این محدوده مطالعاتی این پروژه در دو روستای شهرستان بویراحمد بود که هم اکنون به دلیل تنوع گسترده زیستی گیاهی و جانوری آن به منطقه ای تبدیل شده است.

وی بیان کرد: این پروژه هم اکنون در مساحت 70هزار هکتار از عرصه‌های زیست محیطی کهگیلویه و بویراحمد که شامل حدود 70 روستا است، مطالعه می شود.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: پروژه زاگرس عملا از سال 86 آغاز به کار کرد و پیش از آن فعالیت خاصی در این زمینه انجام نشده بود.

وی بیان داشت: توسعه پایدار و حل مشکلات معیشتی حاشیه نشینان زاگرس در راستای حفظ تنوع زیستی این منطقه از مهمترین اهداف این پروژه است.

پورشیرزاد اظهار داشت: میزان اعتبار ملی سالجاری طرح تنوع زیستی زاگرس در این استان دو میلیارد و 100 میلیون ریال است و مدت زمان اجرایی کردن این پروژه سه سال خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد: تعداد یک هزار و 201 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده " دنا " وجود دارد که از این تعداد 46 گونه آندومیک و مختص به دنا است.

پورشیرزاد افزود: منطقه حفاظت شده دنا دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده است.