امام جمعه جدید شوشتر معرفی شد

رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجت الاسلام شکر‌الله سلیمانی با درخواست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوزستان و به پیشنهاد آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان، سمت امام جمعه شوشتر را پذیرفت که به زودی در مراسمی ویژه معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام محمود محمدزاده با اشاره به توانمندیهای حجت‌الاسلام سلیمانی در امور علمی و دینی تصریح کرد: حجت الاسلام سلیمانی با تسلط بر امور دینی و فقهی و تدریس در حوزه ‌های علمیه خوزستان و دانشگاه های استان مناسب ترین فرد برای این امر مهم و تاثیرگذار هستند.



وی با بیان اینکه امام جمعه جدید شوشتر در هفته های آینده در مراسمی ویژه با حضور مسئولان استانی معرفی خواهد شد، اظهار داشت: این مراسم با حضور آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان برگزار و از سوی وی، حجت الاسلام سلیمانی امام جمعه کنونی بهبهان به عنوان امام جمعه جدید شوشتر منصوب خواهد شد.



رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خوزستان اضافه کرد: مراسم معارفه امام جمعه جدید شوشتر در برنامه ای ویژه در روز یکم مهرماه سال جاری در شوشتر برگزار می شود.



حجت الاسلام سید جلیل قدمی محقق پیش از این در سمت امام جمعه شوشتر فعالیت می کرد که بنا به نظر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، وی در استان سمنان و در شهرستان دیباج به عنوان امام جمعه جدید این شهر منصوب شد.