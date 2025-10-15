امام جمعه جدید هندیجان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان هندیجان ظهر امروز چهارشنبه با حضور حجتالاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسویفرد، نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام سید عبدالحمید حسینی در دوران تصدی مسئولیت، حجتالاسلام مجتبی جوادی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان هندیجان معرفی شد.
حجتالاسلام علینژاد، مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان، جمعی از امامان جمعه شهرستانهای استان، فرماندار، اعضای شورای اداری و تأمین و جمعی از مردم ولایتمدار هندیجان نیز در این مراسم حضور داشتند.
در پایان این آئین، برای امام جمعه جدید آرزوی توفیق در خدمتگزاری به مردم و ارتقای جایگاه فرهنگی و دینی شهرستان هندیجان شد.
نظر شما