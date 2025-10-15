  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

امام جمعه جدید هندیجان معارفه شد

امام جمعه جدید هندیجان معارفه شد

اهواز - آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان هندیجان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان هندیجان ظهر امروز چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام سید عبدالحمید حسینی در دوران تصدی مسئولیت، حجت‌الاسلام مجتبی جوادی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان هندیجان معرفی شد.

حجت‌الاسلام علی‌نژاد، مدیر دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خوزستان، جمعی از امامان جمعه شهرستان‌های استان، فرماندار، اعضای شورای اداری و تأمین و جمعی از مردم ولایتمدار هندیجان نیز در این مراسم حضور داشتند.

در پایان این آئین، برای امام جمعه جدید آرزوی توفیق در خدمت‌گزاری به مردم و ارتقای جایگاه فرهنگی و دینی شهرستان هندیجان شد.

کد خبر 6623525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها