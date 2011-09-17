به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اماملو ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مسابقه جایزه بزرگ امیر گلها در مقاطع مختلف تحصیلی بین دانشآموزان و به صورت رقابت فرهنگی و اعتقادی است.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان درباره موضوع مسابقه جایزه بزرگ امیر گلها گفت: این مسابقه در زمینه معارف نهجالبلاغه و مباحث اعتقادی است.
وی هدف از برگزاری این مسابقه را تعمیق اطلاعات دینی دانش آموزان، گسترش معارف دینی و تاکید بر باورها و ارزشهای معنوی است.
اماملو با اشاره به شیوه متفاوت برگزاری مسابقه در مقاطع مختلف، خاطرنشان کرد: منابع مورد مطالعه نیز متناسب با مقاطع تحصیلی شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان اذعان داشت: بررسی مطالب ارائه شده در نهجالبلاغه توسط حضرت علی (ع) میتواند کمک شایانی به تعمیق باورهای دینی در بین دانشآموزان داشته باشد.
اماملو یادآور شد: منابع گرد آوری شده این مسابقه برای کودکان و دانشآموزان با سنین کمتر به صورت فیلم، قصه و سایر موضوعات ارائه میشود.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه برنامههای فرهنگی تابستانی در استان زنجان گفت: نشریات برگزیده هستههای فرهنگی 25 شهریور برگزار میشود.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف برگزاری مسابقه نشریه در استان زنجان ارجاع دادن جوانان به مطالعه منابع مختلف دینی و عقیدتی است.
اماملو افزود: در طول دوره تحصیلی سال گذشته 4 هزار گفتمان دینی نیز در مدارس استان با همکاری آموزش و پرورش استان زنجان برگزار شده است.
وی ادامه داد: این گفتمانها به صورت پرسش و پاسخ برگزار شده و شرکت کنندگان در این مباحث به طرح سئوالات خود پرداختهاند.
تعداد افراد شرکت کننده در مباحث کارگاهی این گفتمانها 30 نفر و تعداد افراد شرکت کننده در مباحث همایشی 100 نفر بوده است.
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