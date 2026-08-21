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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۷

جان باختن ۵۰ نفر پس از واژگونی یک قایق در نیجریه

جان باختن ۵۰ نفر پس از واژگونی یک قایق در نیجریه

۵۰ نفر که بیشتر آنها کودک بودند، پس از واژگونی یک قایق حامل مسافر در نیجریه جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، شاهدان عینی گفتند که حداقل ۵۰ نفر که بیشتر آن ها کودک بودند، پس از واژگونی یک قایق مملو از مسافر در روز پنجشنبه در ایالت سوکوتو در شمال غربی نیجریه، جان خود را از دست دادند.

«عبدالقادر یوسف» مدیر منطقه‌ای اداره آبراه‌های داخلی نیجریه گفت که این حادثه در نزدیک «گوارائو» در منطقه دولت محلی «گورونیو» رخ داده است و تلاش‌های امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

یکی از شاهدان به رویترز گفت که ۵۰ جسد از جانباختگان این حادثه را که بسیاری از آنها در حصیر و پارچه‌های سنتی پیچیده شده بودند، در حیاط یک مسجد محلی دیده است که بعدا در گوارائو دفن شدند.

کد مطلب 6922689

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