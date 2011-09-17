رضا یزدانی صاحب مدال طلا شد/ کسب نخستین مدال طلای ایران پس از دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز دوم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد رضا یزدانی شنبه شب با شکست حریف ترکیه ای خود صاحب مدال طلای این مسابقات شد. یزدانی دومین سهمیه کشتی آزاد ایران در مسابقات المپیک لندن را نیز بدست آورد.

رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "گونزالز" از اسپانیا با ضربه فنی به پیروزی رسید. وی در دور سوم مقابل" کیس" از مجارستان در دو تایم با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید و به دور چهارم راه یافت.

یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل "روسلان شیخ اف" از بلاروس دارنده مدال برنز جهان با نتیجه صفر بر یک، 3 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید و علاوه برای کسب سهمیه المپیک به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل بالتیک از نیجریه با نتیجه یک بر صفر و 7 بر یک به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. دارنده دو مدال برنز جهان در دیدار فینال مقابل "سرحت بالچی" ترکیه با به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. این مدال طلا اولین مدال کشورمان در رقابتهای جهانی پس از مسابقات سال 2009 دانمارک است.

امروز شنبه مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم و علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفتند. حسن رحیمی روز جمعه صاحب مدال برنز وزن 55 کیلوگرم شد و تقوی، صادق گودرزی و معصومی فردا یکشنبه در روز پایانی این مسابقات در اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.