توئیتر جدید نام خود را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این در حالی بود که قاضی هنوز درباره درخواست صدور یک دستور موقت به دلیل نقض علامت تجاری تصمیم‌گیری نکرده بود.

کولم کانلی قاضی آمریکایی در نهایت طی روزهای گذشته رای نهایی خود را اعلام کرد که در نتیجه آن پلتفرم جدید Tweet.app نام گرفت.

قاضی در رای خود اعلام کرده بود استفاده از نام توییتر دچار سردرگمی مشتریان و نقض قوانین علامت جاری می شود و به بیان دیگر اوپریشن بلوبرد نمی تواند از نام اصلی خود استفاده کند. با این وجود دادگاه همچنین رای داد ایکس احتمالا واژه توییت و لوگو پرنده خود را رها کرده و این بدان معناست که بدون ادعاهای نقض قانون علامت تجاری می توان از این دو استفاده کرد.

Tweet.app در صفحه FAQ خود توضیح داده دادگاه فدرال از صدور حکم منع استفاده ما از نشان تجاری «Tweet» خودداری و اعلام کرد ما احتمالا باید نشان دهیم شرکت X هم علامت تجاری و هم نام را رها کرده است.

وب سایت Tweet.app هم اکنون فعال است اما فقط متقاضیان ثبت شده در فهرست انتظار را در پلتفرم اجتماعی آتی خود قبول می کند. اکنون بیش از ۱۷۲ هزار نفر در وب سایت ثبت نام کرده و خواستار نام کاربری شده اند که رزرو آن ۲۰ دلا هزینه دارد. همچنین این شرکت سرویس Fighter را با هزینه ۴۰ دلاری ارائه می کند.