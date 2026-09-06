دفع تهاجم ۲۵۸ پهپاد اوکراینی توسط پدافند روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد طی شب گذشته ۲۵۸ پهپاد اوکراینی بر فراز ۱۵ منطقه این کشور و همچنین آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه منهدم شدند.

این گزارش‌ها در حالی منتشر شده‌اند که حملات پهپادی دو طرف در روزهای اخیر تشدید شده است. منابع غربی نیز از افزایش حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه و در مقابل، حملات گسترده مسکو به زیرساخت‌های اوکراین خبر داده‌اند.

همزمان با تشدید جنگ بین کی یف و مسکو، فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا از روسیه دیدار کردند و پس از این دیدار، عازم اوکراین شدند.

این دو فرستاده آمریکایی پس از دیدار و مذاکرات بیش از سه‌ساعته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو، راهی اوکراین شده‌اند.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده که مذاکرات پوتین با ویتکاف و کوشنر سازنده و بسیار صریح بوده است.

وی افزود که ویتکاف و کوشنر متعهد شدند از ارزیابی‌های پوتین درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین در مذاکرات خود در کی‌یف استفاده کنند.

به گفته اوشاکوف، پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ بر ضرورت رسیدگی به تمامی علل ریشه‌ای مناقشه اوکراین تأکید کرد.

وی بدون ذکر جزییات تنها گفت که ویتکاف و کوشنر پیشنهادهای خود را برای حل‌وفصل مناقشه در اوکراین ارائه کردند.