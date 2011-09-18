به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات یونانی اعلام کردند که "جرج پاپاندرئو" نخست وزیر این کشور روز گذشته سفرش به آمریکا را به دلیل نگرانی درباره بدتر شدن اوضاع اقتصادی و در فضای آمیخته با یاس و اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره چگونگی مهار این بحران به تاخیر انداخت.

جرج پاپاندرئو که اخیرا به لندن سفر کرده بود تصمیم گرفت تا سفر خود به آمریکا به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگو با مقامات صندوق بین المللی پول را به تاخیر انداخته و به یونان بازگردد.

"الیاس موسیالوس" سخنگوی دولت یونان با اشاره به نشست امروز یکشنبه اعضای کابینه درباره بحران بدهی تاکید کرد: آتن بهانه ای را دست هیچ کشوری نمی دهد و نمی خواهد دیگران آینده یونان را به بازی بگیرند.

"ایوانگلوس ونیزلوس" معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد یونان بعد از ظهر روز شنبه در بیانیه ای گفت: زمان آن فرا رسیده تا تصمیمات جامع، جدی و نهایی درباره بحران بدهی گرفته شود و تمام طرح های ابتکاری برای خروج از این بحران اجرایی شود.

سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمان‌های پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.