25 گام برای سرمایه گذاری صنعتی در گلستان تدوین شد

سید علی پورنبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد یک واحد صنعتی، نیازمند برخورداری سرمایه گذار از دانش و اطلاعات کافی است.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاران باید با چشمانی باز و داشتن اطلاعات دقیق در این مسیر گام بردارند و به همین دلیل، شرکت شهرک های صنعتی اقدام به انتشار راهنمای سرمایه گذاری کرد.

به گفته وی، انتظار است مجموعه انتشار یافته به عنوان نقشه راهی موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی باشد.

پورنبوی افزود: مطالعات اولیه، اخذ مجوزهای اولیه، احداث واحدهای صنعتی، نصب و راه اندازی و بهره برداری 5 مرحله راهنمای سرمایه گذاری صنعتی است.

وی یادآور شد: در مرحله مطالعات اولیه، فعالیت های مرتبط با تحقیقات بازار، مطالعات تکنولوژی و پیش بینی محل سرمایه گذاری ارایه شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان عنوان کرد: در مرحله اخذ مجوزهای اولیه نیز به فعالیت های اخذ جواز تاسیس، ثبت شرکت و اخذ مجوز محیط زیست اشاره شده است.

وی افزود: خرید زمین، اخذ سایر مجوزها، تهیه طرح توجیهی، بررسی طرح توجیهی در سازمان صنایع، بررسی و معرفی طرح به بانک عامل، بررسی و تایید طرح در بانک عامل ، انتخاب پیمانکار و اجرای ساختمان و تاسیسات از فعالیت های تعیین شده در مرحله سوم راهنمای سرمایه گذاری صنعتی است.

پورنبوی ادامه داد: در مرحله چهارم راهنمای سرمایه گذاری صنعتی فعالیت های دریافت و نصب ماشین آلات، تامین نیروی انسانی و استخدام آزمایشی، آموزش نیروی انسانی و ثبت علائم تجاری مشخص شده است.

پورنبوی گفت: همچنین در مرحله آخر به موضوعات دریافت پروانه بهره برداری، تامین مواد اولیه، راه اندازی آزمایشی، دریافت پروانه بهداشتی در صنایع غذایی، اخذ استاندارد ملی و تلاش برای رقابت اشاره شده است.