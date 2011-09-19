دکتر سیدامیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر یاددآور شد: مجموع آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی 2 هزار و 950 داوطلب شرکت داشتند که پنجاه و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی با رقابت 2 هزار و 600 نفر و بیست و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی با رقابت حدود 340 نفر برگزار شد.

وی اضافه کرد: از مجموع داوطلبان آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، 2 هزار و 477 نفر در آزمون های کتبی شرکت کردند و 65 درصد افراد با کسب حدنصاب کتبی به مرحله شفاهی راه یافتند.

ضیایی اظهار داشت: آزمون های شفاهی از روز شنبه آغاز شده و تا دوشنبه در مراکز آموزشی درمانی منتخب ادامه دارد و نتایج نهایی کتبی و شفاهی روز چهارشنبه 30 شهریورماه اعلام می شود.

وی اظهار داشت: برگزیدگان و نفرات اول پنجاه و هشتمین آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و پنجمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی روز پنجشنبه 31 شهریور ماه با حضور وزیر بهداشت معرفی می شوند.

به گزارش مهر، آزمون دانشنامه یکی از بالاترین آزمون های کشوری است و پذیرفته شدن در این آزمون یکی از شرایط ورود به هیئت علمی است. افراد پس از کسب سایر شرایط اعلام شده از سوی دانشگاهها می توانند تقاضای عضویت در هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی را ارائه کنند.