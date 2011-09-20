2 اثر درباره فرهنگ و سیاست فرانسه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها دو اثر تازه از حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو را با عنوان «سیاست فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر» و«احزب سیاسی در فرانسه» را منتشر کرد.

کتاب «سیاست فرهنگی در فرانسه: دولت و هنر» با مقدمه ژان کلود کریر فیلمساز واندیشمند فرانسوی درهشت فصل تدوین شده است.

کریر در مقدمه خود در این کتاب با اشاره به اینکه این اثر مشکلات و مبارزات هنرمندان فرانسوی را به شکلی حقیقی منعکس کرده است، نوشته است: نباید پنداشت که ما با مجموعه‌ای از راهکارها می‌توانیم مطمئن باشیم که شکسپیر دیگری پرورش خواهیم داد. ولی باید بدانیم این خطر همواره وجود دارد که به دلیل سهل‌انگاری واقدامات نادرست راه را بر سخن گفتن و نوشتن شکسپیری سد کنیم و به گونه‌ای عمل کنیم که خود او در زمان حیاتش حتی نداند که نویسنده است.

این کتاب در فصل نخست خود به اهداف اساسی در سیاستگذاری فرهنگی دولت‌های مختلف فرانسه پرداخته و در ادامه به موضوع راه پرفراز و فرود دولت فرهنگی فرانسه از زمان انقلاب تا دوران معاصر می‌پردازد.

بررسی نقش قدرت‌های محلی در ایجاد خط فرهنگی در فرانسه و اشاره به موضوع حق تالیف در فرانسه در کنار موضوع رویکرد دولت در هنرهای نمایشی و سینما، هنرهای تجسمی و موسیقی موضوعات دیگری است که ایوبی در این کتاب مورد توجه قرار داده است.

ایوبی همچنین کتاب «احزاب سیاسی در فرانسه» را در 9 فصل تدوین و تالیف کرده است که در بخش نخست، پس از نگاهی گذرا بر رویکردهای پژوهشی این اثر به موضوع راه و روش ایجاد و ظهور احزاب سیاسی در فرانسه اشاره می‌کند.

ایوبی در ادامه به موضوع بررسی احزاب سیاسی فرانسه در فصول مختلف می‌پردازد و به ترتیب به بررسی جناح راست، سوسیالیست‌ها، چپ‌های کمونیست، احزاب میانه‌رو و احزاب حاکمیت‌گرا پرداخته است.

همچنین موضوع هزینه‌های وجود احزاب سیاسی در فرانسه و خواستگاه مردمی کنونی آنها نیز موضوع دیگری است که ایوبی در این کتاب مورد توجه خود قرار داده است.

این دو کتاب با شمارگان 1000 نسخه روانه بازار نشر شده‌اند.