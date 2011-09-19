ترویج فرهنگ رضوی موجب ارتقای سطح معنویت در جامعه می شود

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ترویج فرهنگ رضوی در جامعه اظهار داشت: وجود مقدس و با برکت امام رضا(ع) در مشهد مقدس از بدو ورود این امام به ایران و از شهادت تا به حال همواره مایه برکت و رحمت برای مردم مسلمان و محب اهل بیت(ع) ایران بوده است.

وی با بیان اینکه بهره گیری از معارف پایان ناپذیر امامان معصوم به ویژه امام رضا (ع) به عنوان یک ذخیره معنوی همواره باید مورد توجه قرار بگیرد، بیان داشت: همواره وجود این امامان و همچنین بارگاه امام رضا(ع) در ایران یک پناهگاه مطمئن برای همه بوده و هست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه فرهنگ معنوی رضوی موجب ارتقای سطح معنویت و معارف جوانان و مردم ایران شده است، ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی در طی سه دهه گذشته این معنویت و معرفت جلوه دیگری به خود گرفته است.

شریعت نژاد یادآور شد: توجه به فرهنگ رضوی، اخلاق، منش و سیره امام رضا(ع) و مطلع بودن از عمق این معرفت و عمل کردن به آن، موجب خواهد شد که جوانان ما در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن مصونیت داشته باشند.