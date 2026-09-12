به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسن وفایی در سخنانی از اثربخشی مطلوب سازه سنگی - ملاتی «قلعه گل» در خرمآباد در کنترل سیلابها و کاهش فرسایش خاک در این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و توپوگرافی خرمآباد، عنوان کرد: باتوجهبه ساختار کوهستانی، شیبهای تند و بارشهای رگباری در این منطقه، وقوع روانابهای شدید همواره یکی از چالشهای اساسی برای تخریب اراضی و تهدید زیرساختهای پاییندست بوده است.
مسئول آبخیزداری اداره منابع طبیعی خرمآباد، افزود: در همین راستا، اجرای عملیات آبخیزداری و احداث سازههای مکانیکی، بهویژه بندهای سنگی - ملاتی، بهعنوان راهکاری استراتژیک برای کنترل سیلاب و حفاظت از خاک در دستور کار قرار گرفت که سازه «قلعه گل» یکی از نمونههای موفق در این حوزه است.
وفایی در خصوص اهداف اجرای این پروژه، تشریح کرد: بند سنگی - ملاتی «قلعه گل» باهدف کنترل و کاهش سیلابهای فصلی، مهار فرسایش بستر و کنارههای آبراهه، رسوبگیری و در نهایت افزایش نفوذ آب برای تغذیه سفرههای زیرزمینی طراحی و احداث شده است.
وی با اشاره به نتایج بررسیهای میدانی و کارشناسی از این سازه، گفت: خوشبختانه ارزیابیهای فنی، هیدرولوژیکی و زیستمحیطی نشان میدهد که این سازه توانسته است با کاهش دبی و شدت سیلابهای فصلی، نقش مؤثری در حفاظت از اراضی پاییندست و کاهش خسارات ناشی از روانابهای مخرب ایفا کند.
مسئول آبخیزداری اداره منابع طبیعی خرمآباد، تصریح کرد: علاوه بر جنبههای کنترلی، اجرای این بند زمینه بهبود شرایط زیستمحیطی، افزایش نفوذ آب و تقویت پوشش گیاهی منطقه را نیز فراهم کرده است؛ لذا باتوجهبه نتایج مثبت حاصلشده، اجرای سازههای مشابه در حوزههای آبخیز مشابه در سطح شهرستان خرمآباد نهتنها توجیهپذیر است، بلکه برای مدیریت پایدار منابع آبوخاک، یک ضرورت محسوب میشود.
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