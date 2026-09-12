به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز شنبه در نشست ستاد بازگشایی مدارس اهواز با حضور شهردار و مدیران شهری اظهار کرد: اگر دانش‌آموز در مسیر مدرسه با محیطی پاکیزه و زیبا مواجه شود و در کلاس درس نیز مسئولیت‌پذیری بیاموزد، این دو در کنار هم به تربیت شهروند مسئولیت‌پذیر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی افزود: انتظار داریم با نزدیک شدن به ماه مهر، شهر از حالت بی‌روح خارج شده و با ایجاد شور و نشاط، رنگ و بوی مدرسه و آغاز سال تحصیلی را به خود بگیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با انتقاد از نگاه محدود به همکاری‌های بین‌دستگاهی گفت: گاهی مدیران با چارچوب‌های ذهنی محدود، مسیرهای نوین را نمی‌بینند در حالی که در تعامل واقعی، توان و ظرفیت دو مجموعه برای رسیدن به یک هدف مشترک به یکدیگر پیوند می‌خورد.

علی‌فر در خصوص اقدامات اجرایی در سطح شهر تصریح کرد: آموزش و پرورش از شهرداری می‌خواهد با توجه به نیاز مدارس در مناطقی نظیر عین‌دو، منبع‌آب و حصیرآباد، در زمینه لکه‌گیری آسفالت و زیباسازی محیط پیرامون مدارس، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، اقدام کند.

وی با پیشنهاد تشکیل ستاد مشترک بازگشایی مدارس اهواز اظهار کرد: نمایندگانی از شهرداری و آموزش و پرورش باید در قالب یک ستاد، نیازهای عملیاتی را پیگیری کنند تا حداقل ظرفیت‌ها تا پیش از بازگشایی مدارس تعیین تکلیف شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان همچنین خواستار توجه ویژه به جایگاه معلم در فضاسازی شهری شد و گفت: پیشنهاد می‌شود در کنار تبلیغات برای دانش‌آموزان، ظرفیت‌های رسانه‌ای و شهری برای معرفی و تکریم جایگاه معلم نیز به کار گرفته شود تا در آستانه مهر، این پیام در سطح شهر بازتاب یابد.

وی در پایان بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های اردوگاهی و خدمات حمل‌ونقل برای دانش‌آموزان تأکید کرد و از همکاری شهرداری در زمینه ایجاد فضای سبز و بهبود زیرساخت‌های شهری برای تسهیل تردد دانش‌آموزان قدردانی کرد.