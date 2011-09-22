بدترین روزهای اوباما؛ چالشی بزرگ در مبارزات انتخاباتی آقای تغییر

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در تحلیلی در این باره با اشاره به اینکه سیاستهای خاورمیانه ای اوباما نارضایتی انتخاب کنندگان وی از اقشار مختلف را به دنبال داشته است، نوشت : "باراک اوباما" در راستای در پیش گرفتن روند صلح خاورمیانه گرفتار تردید شده است و این موضوع هم اسرائیلیها و هم فلسطینیان را عصبانی کرده و سبب نارضایتی هم انتخاب کنندگان یهود و هم مسلمانان آمریکا از سیاستهای خاورمیانه ای وی شده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: سیاستهای خاورمیانه ای اوباما از سه جبهه قابل بررسی است : اول از طرف اسرائیلیها و انتخاب کنندگان مدافع صهیونیست و یهود در آمریکا. آنها در اوباما رئیس جمهوری را می بینند که فلسطینیان و صهیونیستها را به یک اندازه در به بن بست رسیدن مذاکرات صلح مسئول می داند.

آنها اوباما را به عنوان رئیس جمهوری می بینند که بلافاصله پس از ورودش به کاخ سفید در سخنرانی خود در قاهره بیشتر از آنکه متحد تنگاتنگ خود اسرائیل را مورد توجه قرار دهد درباره اسلام و نزدیکی به مسلمانان سخن گفت.



"دیوید پتریوس" از ژنرالهای عالی رتبه در حکومت اوباما هشدار داده بود که علاقه آشکار آمریکا به اسرائیل انزجار جهانی علیه ایالات متحده را تقویت می کند.

سیاستهای اوباما از دید جهان اسلام و مسلمانان نیز قابل بررسی است. این گروه به گونه ای دیگر درباره اوباما فکر می کنند. آنها اوباما را رئیس جمهوری می بینند که کمتر به وعده هایی که در قاهره داده بود عمل کرد و هیچ پیشرفتی را در روند صلح خاورمیانه ایجاد نکردو به سرعت و در برابر سیاستهای شهرک سازی رژیم صهیونیستی تسلیم شده و کاری نکرد.

آنها در اوباما رئیس جمهوری را می بینند که در برابر بهار و انقلابهای عربی با شک و تردید رفتار کرد و مدت طولانی بعد از شروع این انقلابها همچنان از دیکتاتورهایی مانند مبارک دفاع می کرد. آنها اوباما را فردی می بینند که در حمایت از دموکراسی در جریان انقلابهای عربی به صورت انتخابی رفتار کرد به گونه ای که با شروع جدید در لیبی موافقت کرده، اما در بحرین موضعی کاملا متفاوت را از خود نشان داد.

اما یک گروه سوم هم در این میان وجود دارد و آن هم بررسی کنندگان بی طرف هستند. در این راستا "آرون دیوید میلر" از کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی اظهار داشته است که اوباما در سیاستهای خود در قبال خاورمیانه بیشتر به اعلام تصمیماتش اتکا می کرد، اما یک راهبرد درست و امکانات برای عملی کردن آن را کمتر فراهم می آورد.

اشپیگل در ادامه نوشت : یک نقطه مشترک در هر سه گروهی که در بالا نام برده شد وجود دارد و آن این است که در هیچ یک از این گروهها اوباما خوب ارزیابی نمی شود. سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیشبرد مذاکرات سازش نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد کرد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز مشخص نیست که آیا واقعا کار به رای گیری درباره به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد کشید و آیا آمریکا همانگونه که به اسرائیلیها وعده داده بود آن را وتو خواهد کرد.



اشپیگل در ادامه نوشت : البته یک وتوی آمریکا از نظر سیاست خارجی این کشور را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.

"ترکی الفیصل" سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا درمطلبی در نیویورک تایمز در این باره هشدار داده است که اگر کاخ سفید از عضویت یک دولت مستقل فلسطینی در سازمان ملل ممانعت کند همین اندک اعتمادی را هم که در جهان عرب دارد از دست خواهد داد.

در حال حاضر آمریکا به دنبال راه حلی است تا در حد ممکن تقاضای فلسطینیان برای عضویت در سازمان ملل را به تعویق انداخته و یک دور جدید مذاکرات را در پیش گیرد، اما دیگر این رهبر سابق (واشنگتن) در منطقه ضعیف شده است.

"اشپیگل" در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: اوباما در سخنرانی خود در مجمع عمومی باید به وضعیت خود در داخل کشورش نیز توجه داشته باشد. بالاخره وی در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2012 قرار دارد. البته با وجود اینکه شرایط اقتصادی در این مبارزات حرف اول را می زند، اما در بین انتخاب کنندگان اوباما گروههای علاقه مند به مسائل خاورمیانه هم نقش مهمی را ایفا می کنند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه یهودیان و طرفداران صهیونیست در آمریکا از مهمترین انتخاب کنندگان اوباما محسوب می شوند که وی نمی تواند از کمکهای مالی آنها در جریان مبارزات انتخاباتی اش انصراف دهد، نوشت : البته با توجه به سیاستهای اوباما حمایتهای این گروه از دموکراتها کاهش پیدا کرده است.بر اساس نظرسنجی ها تعداد انتخاب کنندگان یهودی طرفدار اوباما به زیر شصت درصد کاهش پیدا کرده است.

اشپیگل در بخش پایانی این مطلب این پرسش را مطرح می کند که آیا یک تصمیم صلح جدید در خاورمیانه می تواند اوباما را از این وضعیت دشواری که در آن قرار گرفته است نجات دهد؟

"میلر" از کارشناسان مسائل خاورمیانه در این باره اظهار داشته است که در سال آینده هر گونه ابتکار عمل و نوآوری در زمینه سیاست خارجی یک بار سنگینی روی دوشهای اوباما به وجود خواهد آورد و کمکی به وی نخواهد کرد.