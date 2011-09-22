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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

دقایقی پیش؛

رژه پیاده نظام نیروهای مسلح و عشایر بسیجی برگزار شد

رژه پیاده نظام نیروهای مسلح و عشایر بسیجی برگزار شد

پیاده نظام نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج جهت نمایش آمادگی نظامی نیروهای انسانی دقایقی پیش در جوار حرم مطهر بنیانگذار انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که امروز پنجشنبه در جوار حرم مطهر امام خمینی در تهران ، با حضور مقامات ارشد نظامی کشور در حال برگزاری است پیاده نظام نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج  به منظور نشان دادن آمادگی رزمی نیروهای انسانی رژه رفتند.

در پایان رژه پیاده نظام، گروهان های نمونه بسیج عشایر خوزستان، بوشهر، فارس، ترکمن، آذربایجان ، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه با خواندن سرودهایی که تلفیقی از زبان فارسی و محلی بود از مقابل جایگاه رژه رفتند.

کد مطلب 1414430

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