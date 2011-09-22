رژه پیاده نظام نیروهای مسلح و عشایر بسیجی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که امروز پنجشنبه در جوار حرم مطهر امام خمینی در تهران ، با حضور مقامات ارشد نظامی کشور در حال برگزاری است پیاده نظام نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج به منظور نشان دادن آمادگی رزمی نیروهای انسانی رژه رفتند.

در پایان رژه پیاده نظام، گروهان های نمونه بسیج عشایر خوزستان، بوشهر، فارس، ترکمن، آذربایجان ، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه با خواندن سرودهایی که تلفیقی از زبان فارسی و محلی بود از مقابل جایگاه رژه رفتند.