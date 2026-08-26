به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله امیری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان همدان در ایام هفته دولت میزبان امینحسین رحیمی وزیر دادگستری و نماینده ویژه دولت خواهد بود تا ضمن پیگیری مطالبات استان چند پروژه شاخص در حوزههای مختلف به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: برنامههای سفر وزیر دادگستری در شهر همدان با آیین کلنگزنی انبار مرکزی دادگستری آغاز میشود و پس از آن وی در نشست شورای اداری استان حضور خواهد یافت.
مدیرکل حوزه استاندار همدان ادامه داد: بخش دیگری از برنامههای این سفر یکروزه در شهرستان ملایر برگزار خواهد شد که شامل افتتاح کارخانه فروسیلیس رهاورد، بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی ملایر و افتتاح رسمی مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) این شهرستان است.
امیری با اشاره به اهمیت راهاندازی مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) ملایر گفت: بهرهبرداری از این مرکز یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان در حوزه سلامت و درمان به شمار میرود و میتواند در ارتقای خدمات تخصصی پزشکی منطقه مؤثر باشد.
وی حضور و سخنرانی وزیر دادگستری در جشنواره مبل و منبت ملایر را از دیگر برنامههای این سفر عنوان کرد و افزود: این برنامه با هدف حمایت از ظرفیتهای تولیدی، هنری و صادراتی ملایر و تقویت جایگاه جهانی صنعت مبل و منبت شهرستان برگزار میشود.
مدیرکل حوزه استاندار همدان تاکید کرد: افتتاح طرحهای اقتصادی، درمانی و انرژی، پیگیری مسائل و مطالبات استانی و تبیین دستاوردهای توسعهای از مهمترین اهداف سفر نماینده دولت به استان همدان در هفته دولت است.
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