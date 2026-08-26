به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح زمین چمن مینی‌فوتبال روستای «چالو» کبودراهنگ عصر چهارشنبه با حضور فتح‌الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، فرماندار کبودراهنگ، مسئولان محلی و اهالی روستای چالو برگزار شد.

این زمین چمن مینی‌فوتبال در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۵۲ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود.

برای احداث و تکمیل این مجموعه ورزشی در مجموع ۵۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

با بهره‌برداری از زمین چمن مینی‌فوتبال روستای چالو امکان دسترسی بهتر نوجوانان و جوانان این روستا و مناطق پیرامونی به فضاهای ورزشی فراهم شده است؛ طرحی که گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزش روستایی و افزایش نشاط اجتماعی در شهرستان کبودراهنگ به شمار می‌رود.