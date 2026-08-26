به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق در مناطق مرتعی «کله‌سرای بزرگ» و «نشکیجان» اظهار کرد: از نخستین دقایق وقوع آتش‌سوزی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با بسیج امکانات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی در منطقه حضور یافتند و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

وی افزود: تلاش مستمر نیروهای عملیاتی موجب شد آتش پیش از گسترش به عرصه‌های دیگر کنترل و در نهایت به طور کامل خاموش شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر، مشارکت نیروهای بومی را از عوامل مؤثر در کنترل سریع حریق دانست و تصریح کرد: مرتع‌داران، دامداران، کوهنوردان و سایر نیروهای مردمی منطقه در کنار نیروهای یگان حفاظت در عملیات اطفا مشارکت داشتند و همکاری آنها نقش مهمی در سرعت بخشیدن به روند مهار آتش داشت.

خزایی پول با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران استان گفت: عملیات اطفای حریق با هماهنگی مدیریت بحران مازندران و پیگیری و حضور میدانی دکتر سوادکوهی، معاون استاندار، همچنین فرماندار و دادستان شهرستان کلاردشت انجام شد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم پایش عرصه‌های طبیعی پس از مهار حریق، خاطرنشان کرد: اگرچه آتش به طور کامل اطفا شده است، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی همچنان در منطقه حضور دارند و عملیات خنک‌سازی و پایش نهایی را برای پیشگیری از شعله‌وری مجدد انجام می‌دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر همچنین از همراهی مردم محلی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی قدردانی کرد و گفت: مشارکت جوامع محلی در زمان وقوع حوادث، ظرفیت مهمی برای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش خسارت‌ها به شمار می‌رود.