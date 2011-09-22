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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

امضای تفاهمنامه مشترک بین استانهای آذربایجان غربی و وارنای بلغارستان

امضای تفاهمنامه مشترک بین استانهای آذربایجان غربی و وارنای بلغارستان

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی و استاندار وارنای بلغارستان تفاهمنامه مشترک تجاری اقتصادی، کشاورزی و گردشگری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پایان سفر دو روزه استاندار آذربایجان غربی در راس هیئت تجاری و اقتصادی به استان وارنای بلغارستان با امضای تفاهمنامه مشترک تجاری اقتصادی، کشاورزی و گردشگری بین دو استان همراه بود که طرفین در این تفاهمنامه ها بر توسعه همکاری مشترک دو استان در حوزه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی تاکید کردند.

توسعه همکاری های دانشگاهی، ترانزیتی، برگزاری نمایشگاههای مشترک و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری از موارد مورد توافق در این تفاهمنامه است.

در حاشیه دیدار دو استاندار آذربایجان غربی و وارنا، همچنین سه کمیته اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی تشکیل جلسه داده و در زمینه های تخصصی به توافقات مشترک دست یافتند.

هیئت تجاری، اقتصادی، گردشگری آذربایجان غربی به ریاست استاندار آذربایجان غربی جهت انعقاد تفاهمنامه های مشترک در زمینه های فرهنگی، تجاری، اقتصادی و کشاورزی به کشور بلغارستان سفر کرده است.

کد مطلب 1414493

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