امضای تفاهمنامه مشترک بین استانهای آذربایجان غربی و وارنای بلغارستان

به گزارش خبرنگار مهر، پایان سفر دو روزه استاندار آذربایجان غربی در راس هیئت تجاری و اقتصادی به استان وارنای بلغارستان با امضای تفاهمنامه مشترک تجاری اقتصادی، کشاورزی و گردشگری بین دو استان همراه بود که طرفین در این تفاهمنامه ها بر توسعه همکاری مشترک دو استان در حوزه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی تاکید کردند .

توسعه همکاری های دانشگاهی، ترانزیتی، برگزاری نمایشگاههای مشترک و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری از موارد مورد توافق در این تفاهمنامه است .

در حاشیه دیدار دو استاندار آذربایجان غربی و وارنا، همچنین سه کمیته اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی تشکیل جلسه داده و در زمینه های تخصصی به توافقات مشترک دست یافتند .