امضای تفاهمنامه مشترک بین استانهای آذربایجان غربی و وارنای بلغارستان

به گزارش خبرنگار مهر، پایان سفر دو روزه استاندار آذربایجان غربی در راس هیئت تجاری و اقتصادی به استان وارنای بلغارستان با امضای تفاهمنامه مشترک تجاری اقتصادی، کشاورزی و گردشگری بین دو استان همراه بود که طرفین در این تفاهمنامه ها بر توسعه همکاری مشترک دو استان در حوزه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی تاکید کردند.
توسعه همکاری های دانشگاهی، ترانزیتی، برگزاری نمایشگاههای مشترک و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری از موارد مورد توافق در این تفاهمنامه است.
در حاشیه دیدار دو استاندار آذربایجان غربی و وارنا، همچنین سه کمیته اقتصادی، تجاری، گردشگری و کشاورزی تشکیل جلسه داده و در زمینه های تخصصی به توافقات مشترک دست یافتند.
هیئت تجاری، اقتصادی، گردشگری آذربایجان غربی به ریاست استاندار آذربایجان غربی جهت انعقاد تفاهمنامه های مشترک در زمینه های فرهنگی، تجاری، اقتصادی و کشاورزی به کشور بلغارستان سفر کرده است.
نظر شما