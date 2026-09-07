حماس: شهادت سه کودک در کمتر از ۲۴ ساعت بیانگر ادامه نسل کشی در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، حازم قاسم، سخنگوی حماس با اشاره به تشدید جنایات اشغالگران علیه غزه، گفت: کشتار سه کودک فلسطینی طی کمتر از ۲۴ ساعت در نتیجه حملات هوایی و توپخانهای رژیم جنایتکار صهیونیستی، جنایتی چندلایه است و ادامه نسلکشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان از جمله کودکان، زنان و سالمندان را تایید میکند.
حازم قاسم افزود: این جنایتها همزمان با تشدید بمبارانها و تخریب منازل و تاسیسات حیاتی در نوار غزه صورت میگیرد.
وی از سکوت «شورای صلح» و مدیر آن، نیکولای ملادینوف، انتقاد کرد و گفت: ادامه این نقضها پرسشهایی جدی درباره نقش و مسئولیت این شورا در وادار کردن دشمن جنایتکار به پایبندی به توافقها و تفاهمهای صورت گرفته و توقف تجاوزات علیه فلسطینیان مطرح میکند.
سخنگوی حماس از کشورهای عربی و اسلامی عضو شورای صلح خواست در برابر این جنایتها و نقضها موضعی عملی اتخاذ کرده و برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف حملات، رعایت آتشبس و پایبندی به تعهدات خود اقدام کنند.
قاسم همچنین نسبت به تلاشها برای تاثیرگذاری بر تصمیمات شورای صلح و سوءاستفاده از ادامه بمبارانها برای تحمیل واقعیتهای جدید در میدان هشدار داد.
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