تجهیز ۱۱۰۰ هکتار از باغات پسته زاهدان به آبیاری نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گفت: در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و افزایش بهرهوری باغات، تاکنون بیش از یکهزار و ۱۰۰ هکتار از باغات پسته شهرستان زاهدان به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شده است که این اقدام نقش مهمی در پایداری تولید ایفا میکند.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان با اشاره به آغاز فصل برداشت، افزود: عملیات برداشت پسته از سطح چهار هزار و ۴۵۰ هکتار از باغات بارور شهرستان زاهدان کلید خورد.
وی تصریح کرد سطح کل باغات پسته این شهرستان بیش از پنج هزار و ۲۰۰ هکتار است که از این میزان، چهار هزار و ۴۵۰ هکتار بارور و مابقی غیربارور است.
وی با پیشبینی برداشت بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تن پسته در سال جاری، بر اهمیت اقتصادی این محصول تأکید کرد و گفت: فصل برداشت پسته علاوه بر رونق بخش کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را برای بیش از ۱۲ هزار نفر فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به تنوع ارقام تولیدی شامل «احمدآقایی»، «اکبری»، «فندقی»، «بادامی» و «کلهقوچی»، بر ضرورت ارتقای زنجیره ارزش محصول تأکید و افزود: راهاندازی کارخانههای فرآوری و ترمینالهای ضبط، از نیازهای اساسی بخش کشاورزی شهرستان است که میتواند با ایجاد زیرساختهای بستهبندی، موجب افزایش کیفیت و ارزش افزوده محصول شود.
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