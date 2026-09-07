هنر ایران به کازمسکو رسید؛ روایتی از چند نسل در بخش «ایرانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره آرتفر کازمسکو با حضور ۱۰۸ گالری از ۱۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز تیمیریازف مسکو برگزار شد؛ رویدادی که امسال ۲۰ گالری برای نخستینبار در آن شرکت کردند و ۱۵ گالری نیز از خارج از روسیه در کازمسکو حضور داشتند. در میان ارائههای این دوره، هنر مدرن و معاصر ایران نیز با بخش «Persian» (بخش ایرانی) در این رویداد بینالمللی معرفی شد.
بخش «ایرانی» با حضور آرتهال اینترنشنال گالری آرتیبیشن به عنوان زیرمجموعه این نهاد و گالریهای هما، شیرین، بی، مژده، باشگاه و سولهاسپیس شکل گرفت. مجموعه آثار ارائهشده در این پروژه، بخشی از تجربههای متنوع هنر مدرن و معاصر ایران را از چند نسل و جریان هنری گرد هم آورده است.
آثار ۲۴ هنرمند از نسلها و جریانهای مختلف هنر مدرن و معاصر ایران در بخش «Persian» به نمایش درآمده است که عبارتند از: منصور قندریز، محسن وزیریمقدم، مسعود عربشاهی، علیاکبر صادقی، عبدالرضا دریابیگی، حسین کاظمی، سیراک ملکنیان، آیدین آغداشلو، فریده لاشایی، فرشید ملکی، رضا درخشانی، واحد خاکدان، محمد فاسونکی، نیکزاد نجومی، آرمان یعقوبپور، فربد مرشدزاده، حسین تمجید، الهام نفیسی، ترلان تبار، نعیمه آهنگری، بیژن قاسمینژاد، حامد نوروزی، عظیم مرکباتچی و احد قدیری.
تنوع نسلی این مجموعه، امکان خوانش هنر ایران از مسیرهای متفاوت را فراهم میکند، از تجربههای مرتبط با هنر مدرن ایران و جریانهای پیشرو دهههای گذشته تا رویکردهایی که در سالهای بعد، زبانهای تازهای در نقاشی و هنر معاصر شکل دادهاند.
کنار هم قرار گرفتن این آثار، تصویری یکدست و تکروایت از هنر ایران ارائه نمیدهد، بلکه بر تعدد نگاهها، تجربهها و مسیرهای شکلگیری هنر معاصر در ایران تأکید میکند.
آثار این مجموعه از طریق آرتهال اینترنشنال در همکاری با گالریهای ایرانی، گردآوری و در قالب بخش «Persian» ارائه شدهاست. به این ترتیب، این بخش فرصتی برای مواجهه مخاطبان روس و بینالمللی با بخشی از تاریخ و وضعیت امروز هنر ایران را فراهم میکند.
اهمیت این حضور را میتوان در ایجاد بستری برای گفتگوی میان ۲ فضای هنری ایران و روسیه نیز دنبال کرد. نمایش آثار هنرمندان ایرانی در مسکو، امکان مواجهه آنها با مخاطبانی تازه و ارتباط با گالریها، مجموعهداران و فعالان عرصه هنر روسیه را فراهم میکند. این ارتباط میتواند فراتر از معرفی آثار، به شکلگیری گفتگویی میان ۲ صحنه هنری با پیشینههای تاریخی و فرهنگی متفاوت منجر شود.
«بخش ایرانی» در کازمسکو از این منظر تنها یک ارائه نمایشگاه نیست و تلاشی برای ترسیم بخشی از گستره هنر مدرن و معاصر ایران و قرار دادن تجربههای متنوع آن در معرض یک فضای بینالمللی است.
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