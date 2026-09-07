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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

جشنواره شکرانه خرما باید آغازی برای توسعه نخیلات باشد

جشنواره شکرانه خرما باید آغازی برای توسعه نخیلات باشد

آبادان- امام جمعه آبادان گفت: جشنواره شکرانه برداشت خرما باید آغازی برای توسعه و رفع مشکلات نخیلات این شهر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز دوشنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره «آیین شکرانه برداشت خرما» که در سالن جلسات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: انتظار می‌رود این جشنواره منشأ خیر و برکت باشد.

وی افزود: از بدو تولد در میان نخیلات بوده‌ام و آبادان در گذشته چند میلیون نخل داشته است.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه نخل برای مردم این منطقه تنها یک شجره مثمر نیست، گفت: نخل برای ما یک هویت است و باید آسیب‌ شناسی شود که با وجود این همه خسارت، چگونه می‌توان نخیلات را مجدداً به جایگاه توسعه بازگرداند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی تصریح کرد: کشاورزان امروز اگر بخواهند به شیوه سنتی کار کنند قطعاً نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت. باید با تکیه بر علم و دانش و انجام مطالعات کارشناسی، فعالیت‌ها در این حوزه دنبال شود.

وی ادامه داد: رهبر شهید بر موضوع فعالیت‌های دانش‌ بنیان تأکید زیادی داشتند و هیچ کاری نباید بدون مطالعه انجام شود.

امام جمعه آبادان بر ضرورت توجه به آموزش و ترویج در کنار برگزاری جشنواره تأکید کرد و گفت: در کنار این جشنواره باید موضوع ترویج کشت نخل نیز دنبال شود؛ حتی نحوه چیدن خرما نیز نیازمند دانش و آموزش است. موضوع فرآوری محصولات خرما نیز باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی اظهار کرد: برگزاری این جشنواره را به فال نیک می‌گیریم و باید آغازی برای توسعه باشد و موضوع تنها در حد برگزاری جلسه باقی نماند.

وی عنوان کرد: باید علت از بین رفتن نخیلات به‌ صورت دقیق آسیب‌ شناسی شود و از ظرفیت این حوزه برای ایجاد اشتغال نیز می‌توان به شکل شایسته‌ای استفاده کرد.

کد مطلب 6940152

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