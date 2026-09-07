به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی ظهر امروز دوشنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره «آیین شکرانه برداشت خرما» که در سالن جلسات فرمانداری آبادان برگزار شد، اظهار کرد: چندین جلسه برای برگزاری رویداد «آیین شکرانه برداشت خرما» برگزار شده و این رویداد ۲۲ مهرماه در آبادان با حضور فعالان این عرصه، سرمایه‌گذاران، مسئولان مرتبط و مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: موضوع نخل و خرما علاوه بر جنبه گردشگری، دارای ابعاد اقتصادی و فرهنگی است و آبادان از گذشته تأمین‌ کننده خرما برای بخش‌هایی از غرب آسیا بوده است اما پس از جنگ تحمیلی، تعداد زیادی از نخل‌ها از بین رفتند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت نیز احیا نشد.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: با همتی که امروز به‌ ویژه در میان جوانان شاهد هستیم و با توجه به علاقه آنان برای احیای میراث و ظرفیت‌های به‌جامانده از اجداد و نیاکان آبادان به این سمت حرکت کرده‌ایم که از طریق برگزاری جشنواره به توسعه این ظرفیت کمک کنیم.

پیرهادی تصریح کرد: تلاش ما این است که سرمایه‌گذاران را در کنار ظرفیت‌های علمی قرار دهیم تا بتوانیم ارتباط مؤثری میان بخش‌های مختلف زنجیره، از تولید و فرآوری گرفته تا عرضه محصولات، ایجاد کنیم.

وی همچنین از پیش‌بینی ایجاد یک بازار دائمی برای عرضه محصولات خرما خبر داد و گفت: این بازار با هدف عرضه محصولات و با عنوان «بازار روستا» در شهر آبادان پیش‌ بینی شده است که می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

پیرهادی عنوان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تنها برگزاری یک جشنواره نیست و در واقع تلاش برای استفاده از ظرفیت نخل و خرما در مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری و فرهنگی منطقه است.