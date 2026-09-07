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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

جشنواره شکرانه برداشت خرما در آبادان سبب توسعه گردشگری و اقتصاد می‌شود

جشنواره شکرانه برداشت خرما در آبادان سبب توسعه گردشگری و اقتصاد می‌شود

آبادان - فرماندار آبادان گفت: برگزاری جشنواره شکرانه برداشت خرما در آبادان، سبب توسعه گردشگری و اقتصاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی ظهر امروز دوشنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره «آیین شکرانه برداشت خرما» که در سالن جلسات فرمانداری آبادان برگزار شد، اظهار کرد: چندین جلسه برای برگزاری رویداد «آیین شکرانه برداشت خرما» برگزار شده و این رویداد ۲۲ مهرماه در آبادان با حضور فعالان این عرصه، سرمایه‌گذاران، مسئولان مرتبط و مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: موضوع نخل و خرما علاوه بر جنبه گردشگری، دارای ابعاد اقتصادی و فرهنگی است و آبادان از گذشته تأمین‌ کننده خرما برای بخش‌هایی از غرب آسیا بوده است اما پس از جنگ تحمیلی، تعداد زیادی از نخل‌ها از بین رفتند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت نیز احیا نشد.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: با همتی که امروز به‌ ویژه در میان جوانان شاهد هستیم و با توجه به علاقه آنان برای احیای میراث و ظرفیت‌های به‌جامانده از اجداد و نیاکان آبادان به این سمت حرکت کرده‌ایم که از طریق برگزاری جشنواره به توسعه این ظرفیت کمک کنیم.

پیرهادی تصریح کرد: تلاش ما این است که سرمایه‌گذاران را در کنار ظرفیت‌های علمی قرار دهیم تا بتوانیم ارتباط مؤثری میان بخش‌های مختلف زنجیره، از تولید و فرآوری گرفته تا عرضه محصولات، ایجاد کنیم.

وی همچنین از پیش‌بینی ایجاد یک بازار دائمی برای عرضه محصولات خرما خبر داد و گفت: این بازار با هدف عرضه محصولات و با عنوان «بازار روستا» در شهر آبادان پیش‌ بینی شده است که می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

پیرهادی عنوان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تنها برگزاری یک جشنواره نیست و در واقع تلاش برای استفاده از ظرفیت نخل و خرما در مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری و فرهنگی منطقه است.

کد مطلب 6940148

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