به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه شهدای مدافعان سلامت با اشاره به برگزاری سومین کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: این کنگره از ۱۳ تا ۲۲ اسفندماه به مدت ۱۰ شب در پارک گردشگری بوشهر برگزار می‌شود و نقش حوزه‌هایی همچون ارتش، جهاد سازندگی و جامعه سلامت که در کنگره‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، به صورت ویژه در آن دنبال خواهد شد.

مسئول ستاد برگزاری کنگره شهدای استان بوشهرهدف از تشکیل کارگروه شهدای مدافعان سلامت را انجام اقداماتی در شأن شهدای این حوزه عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی، شهرستان‌ها و مجموعه‌های تخصصی، برنامه‌هایی ماندگار برای معرفی شهدای سلامت طراحی و اجرا شود.

وی پیشنهادهایی برای ساخت مستند درباره اقدامات جامعه پزشکی و کادر سلامت استان در دوران دفاع مقدس، کرونا ، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مطرح کرد و گفت: تهیه کتابی درباره شهدای شاخص مدافعان سلامت با روایتی جذاب و متناسب با نیاز نسل جوان و دانشجویان مورد تأکید است.

سردار دشتی بیان کرد: تولید سرود و نماهنگ ویژه شهدای سلامت، نصب تابلوهای معرفی شهدای شاخص در شهرستان‌ها و ایجاد یادمان‌هایی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از دیگر اموری است که می‌توان انجام داد.

شناسایی و مستندسازی روایت‌های ارزشمند خانواده‌ها و کادر سلامت

رییس بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر بر شناسایی و مستندسازی روایت‌های ارزشمند خانواده‌ها و کادر سلامت و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت جوانان و برگزاری جلسات اندیشه‌ورزی برای تولید ایده و محتوای خلاقانه ضروری است.

محمدرضا دهقانفرد تأکید کرد: ثبت و معرفی نقش جامعه پزشکی و کادر درمان استان بوشهر در جنگ ۱۲ روزه و استفاده از ظرفیت آرشیوی صدا و سیما و سایر مجموعه‌های رسانه‌ای برای جمع‌آوری تصاویر، فیلم‌ها و اسناد مرتبط لازم است.

استمرار فعالیت کارگروه شهدای سلامت پس از برگزاری کنگره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با اعلام آمادگی دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی برای همکاری با ستاد کنگره گفت: تلاش می‌کنیم مستندهای موجود درباره شهدای سلامت تکمیل و آثار جدیدی نیز تولید شود.

اله‌کرم اخلاقی از آمادگی دانشگاه برای نصب تابلوهای معرفی شهدای شاخص در مراکز تابعه و بیمارستان‌ها خبر داد و بر اهمیت جهاد تبیین و معرفی خدمات و فداکاری‌های جامعه سلامت، به‌ویژه در شرایط بحرانی، تأکید کرد.

وی بر استمرار فعالیت کارگروه شهدای سلامت پس از برگزاری کنگره و ادامه مستندسازی، تولید محتوا و روایتگری شهدا تأکید شد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت نویسندگان، هنرمندان، رسانه‌ها، جامعه پزشکی و جوانان، برای اجرای ایده‌های مطرح‌شده برنامه‌ریزی شود.

در نشست کارگروه شهدای سلامت استان بوشهر، بر ضرورت جهاد تبیین و روایت نقش جامعه پزشکی و کادر سلامت در دوران دفاع مقدس، کرونا، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و سایر عرصه‌های خدمت و ایثار تأکید شد.

در این نشست که با حضور مسئولان سپاه امام صادق (ع) بوشهر، بسیج جامعه پزشکی استان و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای معرفی شهدای سلامت و ثبت و انتقال روایت‌های ایثار و فداکاری کادر درمان تأکید شد.