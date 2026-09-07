به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پانزدهمین گردهمایی مسئولین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر استان‌ها و سازمان‌ها با شعار «تجربه دیروز- مسئولیت امروز» در مجموعه تلاش تهران آغاز به کار کرد.

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، در افتتاحیه این همایش با تاکید بر نقش حوزه نمایندگی ولی فقیه در هدایت، حمایت و پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های هلال‌احمر، پشتیبانی معنوی و راهبردی این حوزه را پشتوانه‌ای برای ماموریت‌های خطیر این نهاد مردمی دانست و گفت: این حمایت در سطح توصیه باقی نماند، بلکه موتور محرکی برای حضور موثر در میدان‌های امداد است.

وی امید و همدلی را زبان و پیام حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر برشمرد و هدف آن را کاستن از رنج انسان‌ها و نمایش چهره‌ای مسئولانه و نوع‌دوستانه در بحران‌های داخلی و مأموریت‌های فرامرزی دانست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه خدمت یک باور سازمانی است؛ خدمت بی‌منت، مسئولیت‌پذیری و حضور در میدان را از ویژگی‌های نهاد مردمی هلال‌احمر دانست و افزود: در این نگاه، خدمت در هلال‌احمر فقط انجام وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی انسانی، اخلاقی و اجتماعی در قبال جان و آرامش مردم است که حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت در تحقق این نگاه بسیار تاثیرگذار بوده است.

کولیوند با تاکید بر اینکه نیروی انسانی مومن و توانمند سرمایه جمعیت است، ادامه داد: ارزش‌های دینی و اخلاقی زمانی عینیت می‌یابند که به خدمت واقعی به مردم تبدیل شوند و در قالب ایثار، دستگیری از نیازمندان و حفظ کرامت انسان تجلی یابند. در این مسیر، حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت نقشی بسزا داشته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با توصیه به اینکه فعالیت‌های مستمر جمعیت هلال‌احمر را به سمت مساله‌محور و اثرگذار بودن سوق دهیم، بر شناسایی مسائل نوپدید و تعیین نقش و ماموریت‌ها در مقابل این مسائل تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت هلال‌احمر سناریوهای مختلفی درباره مباحث امدادی آماده کرده است، افزود: در ایامی که دشمن جنوب کشور را آماج حملات خود قرار داد، جمعیت هلال‌احمر ۲۱ سناریوی محتمل را آماده و swop آنها را تدوین کرد تا برای هر اتفاقی آماده باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه توجه به ماموریت‌های جمعیت هم از نظر شرعی و فرهنگی و هم از لحاظ انسانی و بشردوستانه مهم است و این ماموریت‌ها باید متناسب با تحولات جدید باشد، ادامه داد: تقویت هویت دینی، اخلاقی و انسان‌دوستانه در هلال‌احمر از اهمیت بسیاری برخوردار است و با یاری حوزه نمایندگی ولی فقیه این موار در هلال‌احمر حفظ و مستحکم می‌شود.

کولیوند برقراری پیوند بین آموزه‌های دینی و اصل خدمت و تقویت فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری، کرامت انسانی و خدمت بی‌منت را بسیار مهم دانست که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به نیازهای فرهنگی و معنوی در میان آسیب‌دیدگان در حوادث، بر آمادگی برای مواجهه با مسائل و پرسش‌های شرعی در شرایط اضطرار تاکید کرد و گفت: اگر این موارد با کمک حوزه نمایندگی ولی فقیه احصا شود، حتی اگر جزو وظایف جمعیت نباشد، با کمک شما، جوانان داوطلب و امدادگر در رفع آنها خواهیم کوشید.

کولیوند با بیان اینکه رهبر شهید در سخنرانی‌هایشان همواره به جوانان توجه داشتند، افزود: لذا شایسته است که حوزه نمایندگی ولی فقیه محور مهم ماموریت‌های آتی خود را بر جوانان متمرکز و زبان، نیازها، دغدغه‌ها و رفتارهای نسل جدید را کشف و روش ارتباط و جذب آنان را شناسایی کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه امروز جذب جوانان یکی از مسئولیت‌های جدی ماست، گفت: امروز دشمن بر جوانان ما متمرکز است. جوانان بهترین سرمایه‌هایی هستند که در شرایط مختلف می‌توانند به ما کمک کنند. هر چقدر این جوانان را مومن، صادق و فداکار تربیت کنیم، موفق‌تریم و حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت می‌تواند نقش مهمی در این‌باره ایفا کند.

کولیوند با توصیه به هم‌افزایی جدی حوزه نمایندگی ولی فقیه با سایر بخش‌های جمعیت و ورود به عرصه‌های نوآوری و برنامه‌های فرهنگی، به فاصله گرفتن از برنامه‌های تکراری و آمار و تمرکز بر برنامه‌های هوشمند و استفاده از فناوری‌های جدید و ظرفیت‌های دیجیتال تاکید کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از مسئولین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر استان‌ها و سازمان‌ها خواست در تقویت اعتماد، انسجام و اخلاق سازمانی بکوشند. وی افزود: باید خود را برای شرایط پیچیده و نوپدید آماده کنیم تا غافلگیر نشویم. سناریوهای مختلف فرهنگی برای شرایط خاص پیش‌بینی و طراحی کتیم و برای تقویت تاب‌آوری و روحیه خدمت بین کارکنان تا می‌توانیم تلاش کنیم.