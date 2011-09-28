حجت الاسلام سید مصطفی حسینی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت‌های این دهه در سه محور برنامه‌های پیشواز، روزانه و ویژه برنامه ریزی شده است، گفت: دهه کرامت از روز ولادت حضرت معصومه (س) در تاریخ هفتم مهرماه آغاز و تا هفدهم مهرماه، روز ولادت امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت و براین اساس در برنامه‌های پیشواز مراسم غبار روبی و تنظیف حرم مطهر را خواهیم داشت و با شروع ایام ولادت هر روز از این دهه را مزین به یک موضوع کرده‌ایم.



هر روز یک میزگرد تخصصی



وی با اشاره به اینکه در دهه کرامت روزانه میزگردهای تخصصی مناسب و همنام‌‌ همان روز با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه کشوری و بین‌المللی برگزار می‌شود، افزود: در این راستا برنامه‌های دهه کرامت را با همکاری و هماهنگی نهاد‌ها و سازمانهای مختلف استانی و فرا استانی با نظم و تدبیر ویژه‌ای اجرا می‌کنیم.



برنامه‌ها و مسابقات متنوع همزمان با دهه کرامت



حجت الاسلام حسینی از برگزاری مسابقات فرهنگی در این ایام خبر داد و گفت: مسابقه‌های وبلاگ نویسی و همچنین با موضوع روز طراحی شده است که در این ایام برگزار می‌شود.



دبیر ستاد دهه کرامت، تصریح کرد: جشن کرامت در ادارات و نهاد‌ها و مدارس سراسر استان و همچنین هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی عیادت خادمین حرم مطهر از بیماران، زندانیان و ایثاگران، ثبت نام همنامان با حضرت معصومه و امام رضا(ع) و اهدای جوایز، ارسال پیامک، توزیع ویژه نامه و بروشور و برنامه‌های حلقه‌های معرفت را از دیگر برنامه‌های دهه کرامت در قم برشمرد.

روز اول، فاطمه معصومه(س) و شناختشان و شخصیت



وی سپس به تبیین برنامه‌های ویژه دهه کرامت پرداخت و گفت: در روز اول از دهه کرامت که به نام "فاطمه معصومه (س) و شناختشان و شخصیت" همزمان با ولادت کریمه اهل بیت(س) زنگ کرامت به همراه آیین تجهد و عبادت نواخته می‌شود و درادامه رأس ساعت هفت و نیم شب خطبه خوانی و ادای تکریم خدام حرم مطهر را در جوار ایشان برگزار می‌کنیم.



روز دوم، فاطمه معصومه الگوی بصیرت و ولایت مداری



دبیر ستاد دهه کرامت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با نامگذاری روز دوم این دهه با عنوان "فاطمه معصوم الگوی بصیرت و ولایت مداری" گفت: در این روز همزمان با برپایی نماز جمعه با همکاری ستاد نماز جمعه و سپاه علی بن ابیطالب(ع) همایشی مزین به نام روز دوم برگزار خواهیم کرد.



روز سوم، فاطمه معصومه(س) اسوه طهارت و عترت



حسینی برنامه‌های روز سوم را به نام فاطمه معصومه(س) اسوه طهارت و عترت نامید و اظهار داشت: در این روز بزرگ همایش باشکوه جشن دختران جوان با تجلیل از دختران عفیف و برگزیده و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و رفع شبهات در زمینه عفاف و حجاب رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.



وی افزود: راهپیمایی بزرگ طهارت و عصمت زنان ولایت مدار از بوستان نجمه خاتون به سمت حرم مطهر از دیگر برنامه‌های مهم این روز است.

روز چهارم، فاطمه معصومه(س) و نهضت علمی



حسینی برنامه‌های روز چهارم را که مزین به نام "فاطمه معصومه(س) و نهضت علمی" را تشریح کرد و افزود: همایش بزرگ طلاب و دانشجویان و مراسم کلنگ زنی مجتمع کریمه اهل بیت(ع) و برگزاری نشست مشترک مدیران برجسته حوزه علمیه قم، خراسان و اصفهان در دفتر تولیت آستانه از جمله برنامه‌های این روز از دهه کرامت خواهد بود.



روز پنجم، حضرت فاطمه معصومه(س)، قم و جهان اسلام



دبیر ستاد دهه کرامت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) روز پنجم دهه کرامت را متعلق به طلاب غیر ایرانی حوزه علمیه دانست و ادامه داد: در روز پنجم که مزین به عنوان حضرت فاطمه معصومه(س)، قم و جهان اسلام است طلاب غیر ایرانی مدرسه جامعه المصطفی رأس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح همایشی بزرگ برپا می‌کنند.



روز ششم، حضرت فاطمه معصومه(س) و بیداری اسلامی



حسینی تجلیل از روشنگران و رزمندگان عرصه بیداری اسلامی منطقه را از جمله برنامه‌های روز ششم دهه کرامت عنوان کرد و این روز را مزین به عنوان حضرت فاطمه معصومه(س) و بیداری اسلامی دانست.



روز هفتم، فاطمه معصومه(س) و زمینه ظهور منجی



وی پیاده روی خدام از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت مسجد مقدس جمکران و برگزاری همایش بزرگ منتظران به همراه تجلیل از مدافعان حریم مهدویت را برنامه‌های برجسته روز هفتم ذکر کرد.

روزهشتم، زیارت حضرت معصومه‌(س) و امام رضا(ع)



حجت الاسلام حسینی در خصوص روز هشتم که در آستانه ولادت با سعادت امام رضا(ع) است، افزود: برگزاری همایش فاطمی و رضوی با مشارکت آستان قدس رضوی، رونمایی از ترجمه جدید زیارتنامه حضرت معصومه(س) با چاپ نفیس از جمله برنامه‌های مهم این روز عزیز است.



روز نهم، حضرت فاطمه معصومه(س)، امام رضا(ع) و وظایف ایرانیان



وی با نامگذاری روز نهم با عنوان حضرت معصومه(س)، امام رضا(ع) و وظایف ایرانیان به تشریح برنامه‌های دیگر پرداخت و گفت: این روز متعلق به پرسنل و مدیران آستانه مقدسه و کارکنان مرتبط با زائران کریمه اهل بیت(ع) دارد و از خدمتگزاران ایشان با همکاری اصناف و سایر نهادهای اداری تقدیر خواهد شد.



روز دهم، امام رضا(ع)؛ عالم آل محمد(ص)



دبیر ستاد دهه کرامت آستانه مقدسه حضرت معصومه روز دهم را متعلق به محضر مبارک امام هشتم عنوان کرد و گفت: برگزاری همایش بزرگ جشن تکلیف ویژه پسران از جمله برنامه‌های مهم روز امام رضا، عالم آل محمد(ص) است.



حسینی در پایان از کلیه مسئولان استانی و کشوری و اصحاب رسانه درخواست کرد که برای برگزای با شکوه و شایسته دهه کرامت همکاری و مساعدت لازم که درشأن نام و مقام این خواهر و برادر آسمانی باشد را مبذول دارند.

