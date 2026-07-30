به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله چتری بعداظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بستر فضای مجازی از کربلای معلی، با اشاره به آخرین آمار ثبتنام زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: تا پایان روز هشتم مردادماه، ۲۶ هزار و ۶۲۳ نفر از هشت شهرستان استان سمنان در سامانه سماح برای اعزام به مراسم اربعین سال ۱۴۰۵ نامنویسی کردهاند.
وی با بیان اینکه ثبتنام زائران همچنان ادامه دارد، افزود: فرآیند نامنویسی در سامانه سماح تا یک روز مانده به اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و متقاضیان میتوانند در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان که هماکنون در قالب خادمیار اربعین در کربلای معلی حضور دارد، با تشریح آمار شهرستانی ثبتنامها گفت: تاکنون شاهرود با هشت هزار و ۷۱۴ نفر، سمنان با هفت هزار و ۹۴۷ نفر و دامغان با پنج هزار و ۱۱۶ نفر بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان را به خود اختصاص دادهاند.
چتری ادامه داد: همچنین در این مدت یک هزار و ۵۳۴ نفر از شهرستانهای گرمسار و ایوانکی، یک هزار و ۳۳۸ نفر از مهدیشهر، ۸۷۰ نفر از میامی، ۴۳۷ نفر از سرخه و ۲۲۱ نفر از آرادان برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین نامنویسی کردهاند.
وی با اشاره به ترکیب جمعیتی زائران بیان کرد: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۱۰ هزار و ۴۸۱ نفر معادل ۴۰ درصد را بانوان و ۱۵ هزار و ۵۲۱ نفر معادل ۶۰ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان درباره شیوههای سفر زائران نیز گفت: ۱۲ هزار و ۳۱۵ نفر معادل ۴۷ درصد اتوبوس، ۱۱ هزار و ۵۵۶ نفر معادل ۴۴ درصد خودروی شخصی، یک هزار و ۴۸ نفر معادل چهار درصد قطار و یک هزار و ۴۸ نفر نیز تاکسی را برای سفر خود انتخاب کردهاند. همچنین ۲۳۶ نفر معادل یک درصد با مینیبوس به مرزهای کشور اعزام خواهند شد.
چتری در پایان با اشاره به مرزهای خروجی زائران استان سمنان خاطرنشان کرد: مرز مهران با بیش از ۱۸ هزار متقاضی همچنان اصلیترین مرز خروج زائران اربعین استان سمنان است و پس از آن مرز خسروی با بیش از ۶ هزار زائر، دومین مرز پرتردد انتخابی زائران این استان محسوب میشود.
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