حمله پهپادی به یک نفتکش در دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اتحادیه خط لوله دریای خزر (CPC) اعلام کرد که یک نفتکش در حال بارگیری نفت در یک ترمینال شناور متعلق به این اتحادیه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این اتحادیه تأکید کرد که آتش سوزی ناشی از حمله پهپادی به این نفتکش مهار شده و هیچ خسارت یا تلفاتی در این حمله ثبت نشده است.

رسانه ها اعلام کردند که نفتکش هدف قرار گرفته با پرچم جزایر مارشال در دریای خزر در حال حرکت بوده و هیچ نشت نفتی هم پس از حمله پهپادی گزارش نشده است.

بر اساس این گزارش، عملیات بارگیری نفت برای نفتکش مذکور به حالت تعلیق درآمده است اما تأسیسات ساحلی متعلق به خط لوله خزر همچنان به طور عادی فعالیت می‌کنند.

اتحادیه خط لوله خزر یک پروژه بزرگ حمل و نقل بین‌المللی نفت است که روسیه، قزاقستان و شرکت‌های بزرگ انرژی جهانی را شامل می‌شود.