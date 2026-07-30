طوفان در راه استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا امروز کاهش نسبی دما و متعاقب آن تا اوایل هفته آینده تغییرات جزئی دما مورد انتظار است.

وی گفت: همچنین تا اوایل هفته آینده گاهی در برخی نقاط وزش باد به نسبت شدید با احتمال گردوخاک و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.