طوفان در راه استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا امروز کاهش نسبی دما و متعاقب آن تا اوایل هفته آینده تغییرات جزئی دما مورد انتظار است.
وی گفت: همچنین تا اوایل هفته آینده گاهی در برخی نقاط وزش باد به نسبت شدید با احتمال گردوخاک و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیشبینی میشود.
یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد، از وزش باد به نسبت شدید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا امروز کاهش نسبی دما و متعاقب آن تا اوایل هفته آینده تغییرات جزئی دما مورد انتظار است.
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